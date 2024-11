Bortoleto quebra silêncio após anuncio da Sauber: "Verdadeira honra"

Gabriel Bortoleto se torna piloto da Sauber na Fórmula 1 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após assinar com a Sauber para 2025 e recolocar o nome do Brasil na Fórmula 1, o piloto Gabriel Bortoleto expressou a honra de integrar a Sauber com o vínculo com a Audi, que passará a ser a nova denominação da equipe a partir de 2026.

"Entrar para uma escuderia que combina a rica história da Sauber e da Audi no automobilismo é uma verdadeira honra", declarou o Bortoleto. O piloto de 20 anos ocupará a vaga do finlandês Valtteri Bottas e formará dupla ao lado de Nico Hulkenberg, que também deixará a Haas para se juntar à equipe suiça.

O chefe da Sauber, Mattia Binotti, também comentou a contratação do piloto. O italiano destacou o equilíbrio entre experiência e juventude na formação da nova dupla. "Nico e Gabriel constituem a combinação ideal de experiência e juventude, o que nos coloca em uma boa situação para o futuro", afirmou Binotti.

Outras personalidades do esporte também se posicionaram sobre o brasileiro, como foi o caso do espanhol Fernando Alonso, que parabenizou Bortoleto nas redes sociais, assim como o argentino Franco Colapinto. O perfil oficial da marca do Ayrton Senna também desejou boa sorte ao piloto. Confira:

Vai ser bom demais ter um brasileiro de volta no grid da #Fórmula1. Estamos com você, Gabriel Bortoleto! 💚💛



(📸: reprodução) pic.twitter.com/daTCtBWECq — Senna (@ayrtonsenna) November 6, 2024

A equipe Sauber passará a competir sob o nome de Audi a partir de 2026, ano em que a Fórmula 1 implementará uma nova regulamentação. A Audi, que faz parte do grupo Volkswagen, terá sua estreia na Fórmula 1 após décadas em outras áreas do automobilismo.