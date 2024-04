Botafogo-PB x Bahia: onde assistir e escalações | A TARDE

Classificado para a próxima fase, com a melhor campanha da primeira etapa, o time do Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 27, às 21h30, contra o Botafogo-PB, pela última rodada da Copa do Nordeste, com uma equipe bastante modificada e sem a presença de Rogério Ceni.

Onde assistir

Transmissão: Nosso Futebol e ESPN

Escalações prováveis

Bahia - técnico: Rogério Ferreira

Com 18 pontos conquistados e garantido com a partida das quartas de final na Arena Fonte Nova, o Bahia decidiu poupar o elenco principal, titulares e reservas, para focar na preparação para o clássico Ba-Vi, válido pela final do Campeonato Baiano, em jogo programado para domingo, 31, às 16h, no Barradão.

Provável time: Pedro; Kauã Davi, Gerald, Dodô e Caio Roque; Jota, Paulo Souto e Vitinho; Tiago, Waliffer e Samuel.

Botafogo-PB - técnico: Moacir Júnior

O Belo depende só de suas forças para avançar de fase. Se vencer, a equipe já garante uma vaga para as quartas de final da competição, aguardando a definição da colocação.

Provável time: Dalton, Lenon, Reniê (Sousa Tibiri), Wendel Lomar e Evandro; Rodrigo, Thallyson, Pedro Ivo e Bruno Leite; Kiko e Pipico.

Arbitragem:

Árbitro principal: Antonio Dib Moraes de Sousa (CBF-PI)

Assistente 1: Marcio Iglesias Araujo Silva (CBF-PI)

Assistente 2: Rogerio de Oliveira Braga (CBF-PI)