Botafogo x Bahia: Rogério Ceni possui desempenho positivo em mata-mata

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

Com o primeiro duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, entre Botafogo e Bahia, marcado para às 21h30 desta terça-feira, 30, o Esquadrão entra em campo visando reencontrar o caminho das vitórias, em um território conhecido, e conquistado pelo tricolor baiano. Isso porque a equipe comandada por Rogério Ceni já superou os cariocas no Estádio Nilton Santos nesta temporada, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.

Rogério Ceni comemora triunfo sobre o Botafogo, na 5ª rodada do Brasileirão 2024 | Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

Mesmo vivendo um período ruim sob o comando do Tricolor de Aço, Ceni possui um retrospecto positivo em competições mata-mata em sua curta carreira como técnico de futebol. A reportagem do Portal A TARDE produziu um levantamento, com base em dados do site Ogol, que mostra o desempenho do treinador em torneios de tiro curto.



Leia mais:

Bahia x Botafogo: relembre histórico do duelo em mata-mata

SAF do Bahia vai debater plano de sócios com Associação e torcedores

Conforme constatado no levantamento, Rogério Ceni já disputou 41 jogos de mata-mata (Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana), somando 16 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Ademais, o comandante azul, vermelho e branco acumula 14 classificações e 10 eliminações como treinador.

Confira os números de Ceni em jogos mata-mata, como treinador:

Copa do Brasil : 28 jogos; 11 vitórias; 9 empates e 8 derrotas.

2017 - Avançou na 1ª, 2ª e 3ª fase. Perdeu para o Cruzeiro na 4ª fase (São Paulo)



2019 - Eliminação nas oitavas de final, para o Athletico-PR (Fortaleza). Eliminação na semifinal, para o Internacional (Cruzeiro).

2020 - Eliminação nas oitavas de final, para o São Paulo (Fortaleza). Eliminação nas quartas de final, para o São Paulo (Flamengo).

2022 - Avançou na 1ª, 2ª, 3ª fase , oitavas e quartas de final. Perdeu para o Flamengo nas semis (São Paulo).

2023 - Demitido antes do segundo jogo da 3ª fase, contra o Ituano (São Paulo).

2024 - Avançou na 1ª, 2ª e 3ª fase. Disputa as oitavas de final com o Botafogo (Bahia).

Libertadores: 2 jogos; 2 empates.

2020 - Eliminação nas oitavas de final, para o Racing (Flamengo)



Copa Sul-Americana: 11 jogos; 5 vitórias; 2 empates e 4 derrotas.

2017 - Eliminação na 1ª fase, para o Defensa y Justicia (São Paulo).



2020 - Eliminação na 1ª fase, para o Independiente (Fortaleza).

2022 - Avançou nas oitavas, quartas e semis. Perdeu a final para o Dell Valle (São Paulo).