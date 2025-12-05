Menu
BAIANO EM AÇÃO

Boxe: Hebert Conceição enfrenta mexicano no dia 18 de dezembro

Medalhista olímpico baiano enfrenta o mexicano Elias Espadas na última edição do ano da ProBox TV

Redação

Por Redação

05/12/2025 - 9:11 h
Hebert Conceição, invicto no boxe, enfrenta Elias Espadas em Fort Lauderdale no dia 18
Hebert Conceição, invicto no boxe, enfrenta Elias Espadas em Fort Lauderdale no dia 18 -

O medalhista olímpico brasileiro Hebert Conceição terá pela frente o mexicano Elias Espadas na última edição do ano da ProBox TV, marcada para o dia 18 de dezembro, no War Memorial Auditorium, em Fort Lauderdale (EUA). A confirmação do confronto veio após a lesão do adversário originalmente programado para o co-main event.

Hebert, invicto desde sua transição para o boxe profissional em 2022, soma nove vitórias, cinco delas por nocaute, e atualmente ocupa a 10ª posição no ranking mundial da WBA e a 22ª do WBC na categoria super-médios (76,2 kg). O baiano vive a fase mais intensa e estruturada de sua carreira, realizando um training camp de 90 dias na Califórnia, sob a supervisão do head coach Luiz Dórea e ao lado da lenda Anderson Silva.

“Estar ao lado do Anderson diariamente tem sido transformador. É muito mais do que treino, é absorver mentalidade, comportamento, leitura de luta e postura de campeão”, destacou Hebert, enfatizando o impacto da convivência com o ex-campeão.

A preparação do brasileiro é detalhada e criteriosa, envolvendo fisioterapeutas Ronald Reagen e Raoni Soares, o médico Dr. Fábio Costa e o preparador físico André Piccoli, responsável pelo trabalho de força, potência e condicionamento. Nos sparrings, Júnior Demolidor desempenha papel fundamental na construção de ritmo e intensidade. Na reta final do camp, Luiz Carlos Dórea Jr. e o campeão mundial Robson Conceição se juntarão aos Estados Unidos para reforçar o trabalho técnico e estratégico.

Espadas chega ao confronto com um cartel de 23 vitórias, 16 nocautes, sete derrotas e um empate, tendo enfrentado nomes expressivos como o atual campeão Xander Zayas e o brasileiro Yamaguchi Falcão. Apesar da mudança de adversário, Hebert mantém o foco e a tranquilidade: “Trocas acontecem no boxe profissional. Ajustamos e seguimos. No dia 18, estarei preparado para qualquer cenário.”

A luta será transmitida ao vivo pelo canal da ProBox TV no YouTube, e marca um momento decisivo na trajetória de Hebert Conceição, consolidando sua ascensão no boxe profissional.

