Confira os rivais que o Brasil mais enfrentou em Copas do Mundo

Saiba qual seleção o Brasil mais enfrentou em Copas - Foto: Divulgação / FIFA

A Fifa realiza nesta sexta-feira o sorteio que definirá os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026. Curiosamente, nos dois últimos Mundiais, o Brasil teve em seus grupos duas seleções repetidas: Sérvia e Suíça enfrentaram a seleção brasileira tanto em 2018 quanto em 2022. Apesar disso, essas equipes não estão entre os adversários que mais vezes jogaram contra o Brasil na história das Copas.

Suécia: maior rival histórico do Brasil em Mundiais

A equipe que mais vezes encarou o Brasil em Copas é a Suécia, com sete confrontos. Os suecos nunca venceram a seleção brasileira, registrando cinco derrotas e dois empates. O duelo mais marcante foi a final da Copa de 1958, quando Pelé, aos 17 anos, marcou dois gols na vitória brasileira por 5 a 2, garantindo o primeiro título mundial. O último encontro ocorreu em 1994, com dois jogos: empate em 1 a 1 na fase de grupos e triunfo brasileiro por 1 a 0 na semifinal, gol de Romário.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Espanha, Holanda, Itália, México e Tchecoslováquia: cinco confrontos cada

Em seguida, aparecem Espanha, Holanda, Itália, México e Tchecoslováquia, com cinco jogos disputados contra o Brasil. Entre eles, a Holanda leva vantagem histórica:

Espanha: 3 vitórias do Brasil, 1 empate, 1 derrota

Tchecoslováquia: 3 vitórias do Brasil, 2 empates

Itália: 2 vitórias do Brasil, 1 empate, 2 derrotas

México: 4 vitórias do Brasil, 1 empate

Holanda: 1 vitória do Brasil, 1 empate, 3 derrotas

Alguns confrontos memoráveis incluem a final de 1962, com vitória brasileira por 3 a 1 sobre a Tchecoslováquia, e os títulos conquistados contra a Itália em 1970 e 1994.

Argentina, Chile, Escócia, França, Inglaterra, Iugoslávia e Polônia: quatro partidas cada

Outras seleções que enfrentaram o Brasil quatro vezes em Mundiais são Argentina, Chile, Escócia, França, Inglaterra, Iugoslávia e Polônia. Entre elas, a França conquistou mais vitórias.

Iugoslávia: 1 vitória do Brasil, 2 empates, 1 derrota

Polônia: 3 vitórias do Brasil, 1 derrota

Inglaterra: 3 vitórias do Brasil, 1 empate

França: 1 vitória do Brasil, 1 empate, 2 derrotas

Chile: 3 vitórias do Brasil, 1 empate

Escócia: 3 vitórias do Brasil, 1 empate

Argentina: 2 vitórias do Brasil, 1 empate, 1 derrota

A França derrotou o Brasil na final da Copa de 1998, enquanto a Argentina teve confrontos marcantes, como a vitória brasileira por 3 a 0 em 1982 e o triunfo dos Hermanos nas oitavas de final de 1990.