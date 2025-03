"Boxe só na academia": 'O Brabo' vai curtir a folia

Robson Conceição foca nos treinamentos enquanto torce para que o terceiro capítulo da trilogia de contra Foster seja confirmado - Foto: Gilberto Junior / Ag. A TARDE

Sem luta marcada, o boxeador baiano Robson Conceição, medalhista de ouro olímpico, com título mundial de boxe profissional no currículo, distribuirá golpes durante os dias da folia deste ano apenas na academia. O pugilista, entretanto, também terá energia para curtir os embalos da folia momesca, que tem íntima relação com a origem esportiva do campeão.

Robson já contou algumas vezes que a vontade de praticar boxe surgiu motivada pela intenção de se preparar para colar na corda dos tradicionais blocos de rua e trocar golpes com adversários desconhecidos e aleatórios. Quando tomou gosto pelo esporte, porém, resolveu mudar de plano imediatamente, abrindo mão de se aventurar do lado de fora das cordas e passar para o interior dos ringues. Sorte de quem gosta de boxe e de quem não teve que trombar com ele próximo aos trios. Agora, a folia será na paz.

“Pretendo ir ao Carnaval, no bloco das Muquiranas, porém vou seguir treinando. Treino pela manhã e irei curtir um pouco à tarde. Esse é meu terceiro ano, tanto de Carnaval, quanto de Muquiranas. Antes era impossível curtir devido às agendas de luta. As lutas no boxe profissional são mais espaçadas e, como ainda não tenho luta marcada, consigo ir”, conta Robson.

Entre os artistas que puxam o tradicional bloco das Muquiranas, ele diz ter preferência pelo cantor Tony Salles, e dá risada ao perceber o título sugestivo da música, com a qual o artista venceu vários prêmios de música do Carnaval no ano passado: ´Perna Bamba’. Combina bem com ele, que costuma deixar os adversários cambaleantes nos ringues.

As festas servirão também como teste de resistência física já que, além das idas aos desfiles das Muquiranas, a programação de Robson ainda previa acompanhar Olodum, ontem, e Bell Marques, hoje.

"Aqui é a Fábrica de Campeões" | Foto: Gilberto Junior / Ag. A TARDE

Mas com tanto agito assim, não dá para parar os treinos? Quem responde a essa pergunta é outro baiano de renome no mundo das lutas: Luiz Dórea, treinador de Robson.

“A Champion não para, não. Aqui é a Fábrica de Campeões. Tem treinos normais todos os dias. Se eles quiserem, vão na rua pela tarde, mas pela manhã o treino segue normal. Só para no final de semana mesmo. Até porque nós não sabemos a data que vão fechar as lutas”, diz Luiz Dórea.

Ele se refere também a Hebert Conceição, outro baiano medalhista de ouro olímpico, que aguarda definição de data e adversário para próximo combate e que também segue rotina normal de treinos durante o Carnaval enquanto espera pela escolha do adversário para a sétima luta como profissional. Ele venceu as seis primeiras, a mais recente em junho, contra Esquiva Falcão.

Trilogia ameaçada?

A definição sobre o próximo adversário de Robson gera muita expectativa. O brasileiro conquistou o cinturão da categoria dos super-penas do Conselho Mundial de Boxe, em julho do ano passado, contra o estadunidense O'Shaquie Foster. Em seguida, o perdeu a revanche, em novembro. Agora, a intenção do baiano seria completar a trilogia contra o rival, com revanche imediata.

“Incomoda não ter uma data específica para uma luta, mas como eu estou sempre treinando, estarei sempre preparado para tudo. Mas é triste ter um impasse como esse diante de uma luta muito importante, com uma vitória para cada lado. Deveria ter uma terceira luta para decidir este impasse”, desabafa Robson.

“Só depende dele. E pelo visto, Foster não quer. Está correndo. Bem diferente de como nós agimos na revanche. Estamos aguardando a posição da Top Ranking, que é a empresa que promove a carreira internacional de Robson, e do Conselho Mundial de Boxe, que deveria obrigar a completar a trilogia. Porque, quando eles pediram a revanche, nós aceitamos imediatamente. Agora Foster está correndo”, explica Dórea.

Caso Foster não aceite a revanche imediata, Robson Conceição está aberto para outras possibilidades. Ele gostaria de lutar com os mexicanos Óscar Valdez ou Emanuel Navarrete. Entre os dois, a preferência é por Valdez. O baiano já enfrentou os dois, perdendo para Valdez em 2021 e empatando com Navarrete em 2023.