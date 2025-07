Brasil atropela Japão e carimba vaga na fase final da Liga das Nações

Alan explora bloqueio adversário e marca para o Brasil - Foto: Divulgação/Volleyball World

A seleção brasileira masculina de vôlei confirmou o favoritismo e garantiu vaga antecipada na fase final da Liga das Nações. Nesta sexta-feira, 18, em Chiba, no Japão, o Brasil superou os donos da casa por 3 sets a 0 — parciais de 25/21, 25/23 e 28/26 — em partida válida pela fase preliminar do torneio.

Com o resultado, a equipe comandada por Bernardinho chegou à nona vitória em dez jogos e se manteve na liderança isolada da competição. O central Flávio foi o destaque da partida, com 14 pontos — sendo oito de ataque e seis de bloqueio.

Antes de seguir para a fase eliminatória, em Ningbo, na China, no fim do mês, o Brasil ainda tem dois compromissos. Enfrenta a Turquia neste sábado, 19, às 3h30, e encerra a fase preliminar contra a Alemanha no domingo, 20, às 2h30.

Mesmo com o placar de 3 a 0, a vitória brasileira foi construída em sets equilibrados. No primeiro, o bom desempenho no bloqueio foi decisivo: foram cinco pontos no fundamento, incluindo o ataque de Honorato que fechou em 25 a 21 e confirmou a classificação brasileira para a próxima fase.

No segundo set, o Brasil chegou a abrir quatro pontos de vantagem, mas o Japão reagiu e encostou no placar. Com personalidade, a seleção manteve o controle e contou com um ponto de Flávio no meio da rede e o toque final de Alan para fechar em 25 a 23.

No terceiro set, os japoneses chegaram a abrir quatro pontos de vantagem e viveram seu melhor momento na partida, mas o Brasil reagiu, empatou em 18 a 18 e teve uma reta final eletrizante, com matchpoints salvos dos dois lados. No fim, dois ataques certeiros de Alan garantiram o 28 a 26 e garantiram a vitória brasileira em 1h22min.