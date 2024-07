Brasil cai no ranking da FIFA após Copa América; Argentina segue líder

Brasil foi eliminado na Copa América contra o Uruguai - Foto: Ethan Miller via AFP

A FIFA divulgou, na manhã desta quinta-feira, 18, o novo ranking de seleções, com algumas mudanças após o encerramento da Copa América e Eurocopa. O Brasil, eliminado nas quartas de final, caiu uma posição e agora é o 5º colocado, enquanto a Espanha, campeã da Euro, pulou para terceira colocação.

Apesar de alterações, algumas equipes seguram as suas posições, como é o caso da Argentina, bicampeã da Copa América, que segue na liderança, e da França, segunda colocada.

Entre seleções na América do Sul, a Colômbia também foi bem vista, entrando no top-10, sendo reconhecida como a 9ª melhor equipe do mundo. Por outro lado, a Croácia, que estava entre os melhores, foi eliminada na fase de grupos da Euro e caiu posições.

Confira novo ranking da FIFA:

1- Argentina: 1.901,48 pontos

2- França: 1.854,91

3- Espanha: 1.835,67

4- Inglaterra: 1.812,26

5- Brasil: 1.785,61

6- Bélgica: 1.772,44

7- Holanda: 1.758,51

8- Portugal: 1.741,43

9- Colômbia: 1.727,32

10- Itália: 1.714,29