Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SELEÇÃO FEMININA

Brasil encara Inglaterra em amistoso na penúltima Data FIFA de 2025

Seleção Brasileira Feminina encara as vice-campeãs mundiais em Manchester, em confronto que reedita a Finalíssima de 2023

Redação

Por Redação

12/09/2025 - 9:01 h
A Seleção Brasileira Feminina terá um grande desafio contra a Inglaterra em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Etihad Stadium, em Manchester.
A Seleção Brasileira Feminina terá um grande desafio contra a Inglaterra em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Etihad Stadium, em Manchester. -

A Seleção Brasileira Feminina terá pela frente um teste de alto nível em outubro. No dia 25, o time comandado por Arthur Elias encara a Inglaterra em amistoso internacional marcado para o Etihad Stadium, em Manchester, às 13h30. O confronto reúne duas potências: o Brasil, atual campeão da Copa América, e as inglesas, donas do título da Eurocopa e vice-campeãs mundiais.

A convocação das atletas brasileiras será anunciada em 9 de outubro, em evento realizado no novo escritório da CBF em Miami (EUA). Para Arthur Elias, enfrentar as inglesas é uma oportunidade valiosa. “Será um ótimo desafio para nós. A seleção da Inglaterra vive um grande momento, é a atual bicampeã europeia e vice-campeã mundial. Então, jogar contra elas, que formam um time bastante maduro, será excelente para nossas atletas e estou muito satisfeito por termos essa oportunidade logo após nossa conquista da Copa América”, avaliou o treinador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Popó 50 anos: A festa é no ringue e o presente é o nocaute
Contratado por R$ 32 milhões, ex-Bahia está encostado no Santos
Novo técnico do Fortaleza é regularizado e estreia contra o Vitória

Com a confirmação do duelo, está descartada a possibilidade de uma nova edição da Finalíssima, torneio que tradicionalmente reúne as campeãs da Conmebol e da Uefa. Ainda assim, o jogo carrega um clima de revanche, já que reedita o confronto de 2023, quando as inglesas superaram o Brasil nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, diante de mais de 83 mil torcedores em Wembley.

Invicto na última Copa América, o Brasil segue sua preparação para a Copa do Mundo de 2027 e terá mais uma oportunidade de medir forças contra uma das principais seleções do futebol feminino mundial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amistoso copa do mundo esportes Futebol futebol feminino inglaterra Notícias seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A Seleção Brasileira Feminina terá um grande desafio contra a Inglaterra em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Etihad Stadium, em Manchester.
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

A Seleção Brasileira Feminina terá um grande desafio contra a Inglaterra em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Etihad Stadium, em Manchester.
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

A Seleção Brasileira Feminina terá um grande desafio contra a Inglaterra em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Etihad Stadium, em Manchester.
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

A Seleção Brasileira Feminina terá um grande desafio contra a Inglaterra em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Etihad Stadium, em Manchester.
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x