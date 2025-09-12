Brasil encara Inglaterra em amistoso na penúltima Data FIFA de 2025

A Seleção Brasileira Feminina terá um grande desafio contra a Inglaterra em amistoso de preparação para a Copa do Mundo. A partida acontece no Etihad Stadium, em Manchester. - Foto: Thais Magalhães / CBF

A Seleção Brasileira Feminina terá pela frente um teste de alto nível em outubro. No dia 25, o time comandado por Arthur Elias encara a Inglaterra em amistoso internacional marcado para o Etihad Stadium, em Manchester, às 13h30. O confronto reúne duas potências: o Brasil, atual campeão da Copa América, e as inglesas, donas do título da Eurocopa e vice-campeãs mundiais.

A convocação das atletas brasileiras será anunciada em 9 de outubro, em evento realizado no novo escritório da CBF em Miami (EUA). Para Arthur Elias, enfrentar as inglesas é uma oportunidade valiosa. “Será um ótimo desafio para nós. A seleção da Inglaterra vive um grande momento, é a atual bicampeã europeia e vice-campeã mundial. Então, jogar contra elas, que formam um time bastante maduro, será excelente para nossas atletas e estou muito satisfeito por termos essa oportunidade logo após nossa conquista da Copa América”, avaliou o treinador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a confirmação do duelo, está descartada a possibilidade de uma nova edição da Finalíssima, torneio que tradicionalmente reúne as campeãs da Conmebol e da Uefa. Ainda assim, o jogo carrega um clima de revanche, já que reedita o confronto de 2023, quando as inglesas superaram o Brasil nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, diante de mais de 83 mil torcedores em Wembley.

Invicto na última Copa América, o Brasil segue sua preparação para a Copa do Mundo de 2027 e terá mais uma oportunidade de medir forças contra uma das principais seleções do futebol feminino mundial.