Brasil enfrenta o Japão em disputa do 3º lugar; saiba onde assistir | A TARDE

Após ser eliminada para o Canadá, nas semifinais, a Seleção feminina de futebol entra em campo nesta terça-feira, 9, para a disputa do 3° lugar da SheBelives Cup. O confronto será contra o Japão, que foi eliminado pelos Estados Unidos, no estádio Lower.com, em Columbus, nos EUA, às 17h. A partida será transmitida na TV Brasil e no canal GOAT, no Youtube.

Buscando o pentacampeonato seguido, a seleção dos Estados Unidos enfrenta o Canadá, ainda nesta terça, às 20h, no mesmo estádio.

Leia mais:

Conheça Rafaelle, a baiana que lidera a Seleção Feminina de Futebol

Chefe de delegação da Seleção quer Copa do Mundo Feminina no Brasil

Seleção feminina do Brasil cai em grupo com a Espanha; veja como ficou

No último sábado, a Seleção feminina até saiu na frente, mas sofreu o empate e foi eliminada nos pênaltis para as canadenses. Assim, nesta terça entra em campo contra as japonesas, adversárias da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris. Nos últimos confrontos, já ao comando do técnico Arthur Elias, a amarelinha venceu um jogo e perdeu o outro. Nos amistosos que ocorreram no Brasil, os placares ficaram em 4x3 e 0x2.

Para o confronto, o técnico deve mudar a escalação do confronto anterior, optando por Lorena; Antônia, Tarciane e Lauren; Gabi Portilho, Duda Sampaio, Angelina, Ana Vitória e Tamires; Jheniffer e Priscila.