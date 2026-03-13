Brasil faz história com logo de Michael Jordan no uniforme da Copa
Seleção Brasileira é a primeira a usar a Jordan Brand na história do futebol
Por Lucas Vilas Boas
O Brasil é a primeira seleção a estampar a logo da Jordan Brand na história. A Nike lançou a nova camisa 2 da Canarinha nesta quinta-feira, 12, que será usada na Copa do Mundo 2026 e é feita em parceria com a marca do histórico ex-jogador de basquete Michael Jordan.
Entre os clubes, o Paris Saint Germain foi a única equipe a trocar o "Swoosh" da Nike pelo logotipo "Jumpman", com parceria que se mantém desde 2018. O último uniforme que estampou a marca Jordan do time francês foi o da temporada 2021/22 — ano em que Lionel Messi e Sergio Ramos vestiram pelos 'Les Parisiens'.
A marca foi fundada em 1984, quando a Nike assinou contrato com Michael Jordan, que era um novato do Chicago Bulls na época, e transformou o projeto, que era inicialmente apenas uma linha de roupas. Extrapolando o esporte, hoje ela representa a cultura urbana, com produtos geralmente consumidos por jovens.
“A escolha da Jordan pela seleção brasileira faz sentido quando pensamos na questão de legado das duas entidades. Na Jordan, a gente prega sempre a ideia de 'grandeza'. E, quando pensamos na comunidade do futebol, não há outro time que simboliza a 'grandeza' como o Brasil. É Brasil é a ápice do que é a grandeza no futebol.” explicou Sarah Mensah, presidente da Jordan Brand, em entrevista à ESPN.
O uniforme azul, ao lado camisa principal, amarela, que será lançada nos próximos dias, fará sua estreia nos amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março. Vale mencionar que a parceria também conta com peças no modelo streetwear, como camisas, moletons, shorts, agasalhos, entre outros.
Desenvolvida com a tecnologia de resfriamento Aero-FIT, que proporciona uma maior respirabilidade, a camisa é produzida de 100% de resíduos têxteis e conta com zonas de malha elípticas distintas — tecnologia que auxilia os jogadores a se manterem "secos" ao decorrer das partidas.
