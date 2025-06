Brasil lidera número de jogadores inscritos no Mundial de Clubes 2025

Taça do Mundial de Clubes da Fifa durante tour no Maracanã - Foto: Divulgação / Fluminense

O Brasil será o país com o maior número de representantes no Mundial de Clubes 2025. Com 141 jogadores inscritos, o país reafirma sua posição como principal celeiro de talentos no futebol mundial.

A nova edição do torneio, ampliada para 32 clubes e com início neste sábado, 14, contará com atletas de 81 nacionalidades diferentes, consolidando-se como a mais inclusiva da história da Fifa.

Atrás do Brasil no ranking de nacionalidades mais representadas, aparecem a Argentina (103 jogadores), Espanha (54), Portugal (49) e México (41).



A presença brasileira é tamanha que o Flamengo foi apontado como o clube mais "nacionalizado", com elenco majoritariamente formado por jogadores do país.

Estrelas em campo

Entre os destaques individuais, Lionel Messi, campeão mundial em 2022 com a Argentina, é a principal estrela do Inter Miami, que estreia no sábado contra o egípcio Al-Ahly. O torneio contará com 26 campeões mundiais, sendo 13 da seleção argentina campeã no Catar, o que é um reflexo do prestígio e do alto nível técnico esperado nesta edição.

Diversidade global

A diversidade também é um ponto forte da competição. Além das seleções tradicionais, atletas de países menos representados no cenário internacional, como Togo, Haiti, Palestina, Moçambique e Uzbequistão estarão presentes. O Mundial 2025 se posiciona como uma verdadeira vitrine global, oferecendo espaço tanto para grandes estrelas quanto para talentos emergentes.