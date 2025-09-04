Menu
HOME > ESPORTES
VÔLEI

Brasil supera França e enfrenta invicta Itália na semifinal do Mundial

Seleção Brasileira feminina venceu a França por 3 sets a 0 e avançou após jogo emocionante

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 9:55 h
Brasil vence França por 3 a 0 e se classifica à semifinal do Mundial de vôlei feminino, onde enfrenta a Itália, invicta há 34 jogos, buscando título inédito.
A seleção brasileira feminina de vôlei garantiu presença na semifinal do Mundial após superar a França por 3 sets a 0, em um jogo emocionante, com direito a parciais apertadas: 27/25, 33/31 e 25/19. Com a vitória, o Brasil segue vivo na busca pelo título inédito.

Julia Bergmann foi a maior pontuadora do Brasil no confronto, marcando 16 pontos, enquanto a francesa Cazaute terminou como destaque do jogo, com 20 pontos.

O próximo desafio da seleção será contra a Itália, atual campeã olímpica, invicta há 34 partidas e tentando o bicampeonato mundial. As italianas eliminaram a Polônia nas quartas de final. O confronto está marcado para sábado, 6, às 9h30.

A história recente dá confiança às brasileiras: a última derrota das italianas foi justamente para o time comandado por Zé Roberto Guimarães. Em 1º de junho de 2024, o Brasil bateu a Itália por 3 sets a 2 na Liga das Nações.

Enquanto o Brasil busca seu primeiro título mundial, a Itália possui no currículo a conquista do Mundial de 2002 e é tricampeã consecutiva da Liga das Nações, reforçando o desafio que a seleção brasileira enfrentará na semifinal.

x