DECISÃO

Eliminatórias: rodada pode definir novos classificados à Copa do Mundo

Uruguai, Paraguai e Colômbia podem carimbar vaga no Mundial nesta quinta

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 8:27 h
A 17ª rodada das Eliminatórias da Copa 2026 acontece nesta quinta, 4, com cinco jogos. Uruguai, Paraguai e Colômbia podem garantir classificação antecipada ao Mundial.
A 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 será disputada nesta quinta-feira, 4, com cinco jogos que podem definir novas seleções classificadas ao Mundial.

Até aqui, três equipes já carimbaram a vaga: Argentina, Equador e Brasil. Por outro lado, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela e Bolívia ainda brigam por um lugar na competição. O Peru mantém chances mínimas de alcançar a repescagem, enquanto o Chile está eliminado.

Adversário do Vitória na luta contra o rebaixamento troca de técnico
Brasil x Chile hoje: onde assistir ao jogo das Eliminatórias
Jean Lucas e Caio Alexandre comemoram goleada do Bahia; assista

O destaque da rodada fica para Uruguai, Paraguai e Colômbia, que podem confirmar a classificação já nesta noite. Para isso, cada uma dessas seleções precisa vencer seus respectivos compromissos: os uruguaios enfrentam o Peru, os paraguaios medem forças com o Equador e os colombianos duelam contra a Bolívia.

Confira os jogos da 17ª rodada:

  • Paraguai x Equador – 20h30, no Defensores del Chaco, em Assunção;
  • Uruguai x Peru – 20h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu;
  • Argentina x Venezuela – 20h30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires;
  • Colômbia x Bolívia – 20h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla;
  • Brasil x Chile – 21h30 , no Maracanã, no Rio de Janeiro.

