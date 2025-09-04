DECISÃO
Eliminatórias: rodada pode definir novos classificados à Copa do Mundo
Uruguai, Paraguai e Colômbia podem carimbar vaga no Mundial nesta quinta
Por Redação
A 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 será disputada nesta quinta-feira, 4, com cinco jogos que podem definir novas seleções classificadas ao Mundial.
Até aqui, três equipes já carimbaram a vaga: Argentina, Equador e Brasil. Por outro lado, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela e Bolívia ainda brigam por um lugar na competição. O Peru mantém chances mínimas de alcançar a repescagem, enquanto o Chile está eliminado.
Leia Também:
O destaque da rodada fica para Uruguai, Paraguai e Colômbia, que podem confirmar a classificação já nesta noite. Para isso, cada uma dessas seleções precisa vencer seus respectivos compromissos: os uruguaios enfrentam o Peru, os paraguaios medem forças com o Equador e os colombianos duelam contra a Bolívia.
Confira os jogos da 17ª rodada:
- Paraguai x Equador – 20h30, no Defensores del Chaco, em Assunção;
- Uruguai x Peru – 20h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu;
- Argentina x Venezuela – 20h30, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires;
- Colômbia x Bolívia – 20h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla;
- Brasil x Chile – 21h30 , no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes