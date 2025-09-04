Eliminatórias: rodada pode definir novos classificados à Copa do Mundo

A 17ª rodada das Eliminatórias da Copa 2026 acontece nesta quinta, 4, com cinco jogos. Uruguai, Paraguai e Colômbia podem garantir classificação antecipada ao Mundial. - Foto: Divulgação/Fifa

A 17ª e penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 será disputada nesta quinta-feira, 4, com cinco jogos que podem definir novas seleções classificadas ao Mundial.

Até aqui, três equipes já carimbaram a vaga: Argentina, Equador e Brasil. Por outro lado, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela e Bolívia ainda brigam por um lugar na competição. O Peru mantém chances mínimas de alcançar a repescagem, enquanto o Chile está eliminado.

O destaque da rodada fica para Uruguai, Paraguai e Colômbia, que podem confirmar a classificação já nesta noite. Para isso, cada uma dessas seleções precisa vencer seus respectivos compromissos: os uruguaios enfrentam o Peru, os paraguaios medem forças com o Equador e os colombianos duelam contra a Bolívia.

Confira os jogos da 17ª rodada: