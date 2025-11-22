Menu
ESPORTES
Brasil tem dois indicados ao prêmio de melhor clube do mundo

Os finalistas são definidos por votação popular, já aberta ao público

Marina Branco

Por Marina Branco

22/11/2025 - 18:07 h
Globe Soccer Awards
Globe Soccer Awards -

Tem Brasil nos holofotes mundiais - líderes do Brasileirão, finalistas da Libertadores e protagonistas da temporada sul-americana, Flamengo e Palmeiras foram oficialmente indicados ao prêmio de Melhor Clube do Mundo no Globe Soccer Awards 2025, uma das cerimônias mais prestigiadas do futebol internacional.

Na lista de indicados, os brasileiros aparecem ao lado de gigantes europeus como Bayern de Munique, Liverpool, o PSG campeão da Champions League e o Chelsea campeão do Mundial de Clubes.

A votação popular, já aberta no site da premiação, define os finalistas, enquanto o resultado final combina votos dos torcedores e de um júri especializado da Globe Soccer.

A cerimônia acontece no dia 28 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No último ano, Botafogo e Atlético-MG representaram o Brasil, mas o troféu acabou nas mãos do Real Madrid.

O reconhecimento vem no momento em que Flamengo e Palmeiras monopolizam as atenções antes da decisão da Libertadores. A lista conta com representantes de todos os grandes centros do futebol, além de clubes do Oriente Médio e da África que vêm ganhando força no cenário internacional.

Indicados a Melhor Clube do Ano (Globe Soccer Awards 2025)

  • Al-Ahli (Arábia Saudita)
  • Barcelona (Espanha)
  • Bayern de Munique (Alemanha)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Crystal Palace (Inglaterra)
  • Flamengo (Brasil)
  • Inter de Milão (Itália)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Napoli (Itália)
  • Newcastle (Inglaterra)
  • Palmeiras (Brasil)
  • PSG (França)
  • PSV (Holanda)
  • Pyramids FC (Egito)
  • Sporting (Portugal)
  • Tottenham (Inglaterra)

O público já pode votar no site da Globe Soccer Awards, tanto na categoria de melhor clube do mundo, quanto nas de melhor jogador, jogadora, clube feminino, terinador, promessa, meio-campista, atacante, e jogador de clube do Oriente Médio.

Entre os indicados brasileiros, Vini Jr., atual detentor do troféu de melhor jogador do mundo pela Globe Soccer, concorre novamente. Raphinha, do Barcelona, também disputa a categoria masculina.

No futebol feminino, a atacante Amanda Gutierres, revelada pelo Palmeiras e atualmente no Boston Legacy, é a única representante brasileira.

flamengo Globe Soccer Awards Palmeiras

