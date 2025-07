Brasil vence a China e se isola na liderança da Liga nas Nações

Seleção Brasileira de Vôlei - Foto: Divulgação | FIVB

A seleção brasileira de vôlei conquistou mais uma vitória na Liga das Nações nesta quinta-feira, 26, derrotando a China por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 22, 25 a 16 e 25 a 23. Com a vitória, o Brasil assumiu a liderança da competição com 15 pontos, fruto de seis vitórias e apenas uma derrota.

No confronto desta quinta-feira, o destaque ficou por conta de Alan, que brilhou com 17 pontos, sendo 12 deles de ataque, Honorato, que anotou 14 pontos, e Judson, que contribuiu com 10 pontos. Juntos, os atletas foram fundamentais para a equipe brasileira garantir mais um triunfo no torneio.

O primeiro set, embora tenha começado favorável para o Brasil, com Alan e Honorato se destacando, viu a China reagir após três erros consecutivos da seleção brasileira. A equipe chinesa chegou a diminuir a diferença para apenas um ponto (21 a 20), mas o Brasil conseguiu frear a reação adversária e, com um ataque preciso de Darlan, fechou a parcial em 25 a 22.

No segundo set, a seleção brasileira foi ainda mais dominante. Com um saque firme e uma defesa sólida, o Brasil ampliou sua vantagem e venceu com mais facilidade: 25 a 16, colocando 2 a 0 no placar.

A China tentou reagir no set final. A seleção asiática começou a se impor e colocou pressão sobre o Brasil. Porém, com a experiência e os ataques de Adriano, o Brasil manteve o controle da partida e fechou o jogo em 25 a 23, garantindo mais três pontos na classificação.

Neste fim de semana, a seleção brasileira tem dois compromissos importantes: no sábado, 29, enfrentará a Itália às 18h, e no domingo, 30, também no mesmo horário, será a vez de encarar a Polônia.