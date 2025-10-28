Menu
HOME > ESPORTES
SUCESSO NA EUROPA

Brasil vence a Itália e termina amistosos com 100% de aproveitamento

A Seleção Brasileira feminina venceu por 1 a 0 com gol de Luany, atacante do Atlético de Madrid

Marina Branco

Por Marina Branco

28/10/2025 - 16:32 h
Luany pelo Brasil
Luany pelo Brasil -

Sucesso total na série de amistosos na Europa - na última partida, a Seleção Brasileira feminina venceu a Itália por 1 a 0, com gol de Luany, atacante do Atlético de Madrid. No estádio Ennio Tardini, em Parma, o time de Arthur Elias completou a sequência de vitórias fora de casa.

O resultado veio após o triunfo por 2 a 1 sobre a Inglaterra, no último sábado, 25, em Manchester, garantindo 100% de aproveitamento nos dois compromissos. A boa fase, no entanto, teve um ponto negativo - a lesão da atacante Laís Estevam, que deixou o campo chorando após uma dividida com Cantore, com suspeita de problema no joelho direito.

Leia Também:

Convocação da Seleção Brasileira já tem data marcada; saiba quando
Seleção Brasileira faz últimos amistosos contra Senegal e Tunísia
Da depressão à euforia: a montanha-russa da Seleção Brasileira

O gol chegou a partir de um cruzamento de Dudinha na segunda tentativa pela esquerda, encontrando Luany livre para mandar direto no gol.

Atualmente, o Brasil ocupa a sétima posição no ranking da Fifa, e mostrou superioridade diante da 12ª colocada Itália, semifinalista da última Eurocopa. Com o bom desempenho em solo europeu, Arthur Elias segue consolidando seu trabalho à frente da seleção, focando na Copa do Mundo disputada no Brasil em 2027.

