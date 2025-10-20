Convocação da Seleção Brasileira já tem data marcada; saiba quando

Jean Lucas em treinamento pela Seleção Brasileira - Foto: Divulgação | CBF

A Seleção Brasileira já tem data marcada para conhecer os nomes que representarão o país nos próximos amistosos internacionais. No dia 3 de novembro, o técnico Carlo Ancelotti divulgará a nova lista de convocados, em evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a partir das 15h.

Os amistosos contra Senegal e Tunísia serão os últimos compromissos da Amarelinha em 2025, dentro da última Data Fifa do ano, que ocorre entre 10 e 18 de novembro.

O primeiro desafio será diante dos senegaleses, no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, às 13h. Três dias depois, em 18 de novembro, o Brasil encara a seleção da Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30.

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil | Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP

Os duelos também representam o antepenúltimo período para jogos antes da Copa do Mundo de Clubes. Em 2026, o Brasil terá mais duas oportunidades visando a preparação à Copa do Mundo: