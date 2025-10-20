Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ANOTE NA AGENDA!

Convocação da Seleção Brasileira já tem data marcada; saiba quando

Brasil entra em campo contra Senegal e Tunúsia por amistosos internacionais

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/10/2025 - 19:13 h | Atualizada em 20/10/2025 - 19:25
Jean Lucas em treinamento pela Seleção Brasileira
Jean Lucas em treinamento pela Seleção Brasileira -

A Seleção Brasileira já tem data marcada para conhecer os nomes que representarão o país nos próximos amistosos internacionais. No dia 3 de novembro, o técnico Carlo Ancelotti divulgará a nova lista de convocados, em evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a partir das 15h.

Os amistosos contra Senegal e Tunísia serão os últimos compromissos da Amarelinha em 2025, dentro da última Data Fifa do ano, que ocorre entre 10 e 18 de novembro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O primeiro desafio será diante dos senegaleses, no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, às 13h. Três dias depois, em 18 de novembro, o Brasil encara a seleção da Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30.

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil
Carlo Ancelotti, técnico do Brasil | Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP

Leia Também:

Ex-técnico do Chelsea é anunciado por seleção europeia rumo ao Mundial
Clube da Série A recebe grave punição por dívidas; saiba qual
Vitória perde meia estrangeiro por lesão grave; saiba detalhes

Os duelos também representam o antepenúltimo período para jogos antes da Copa do Mundo de Clubes. Em 2026, o Brasil terá mais duas oportunidades visando a preparação à Copa do Mundo:

  • 23 a 31 de março - Amistosos;
  • 1 a 9 de junho - Amistosos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlo Ancelotti seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jean Lucas em treinamento pela Seleção Brasileira
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Jean Lucas em treinamento pela Seleção Brasileira
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Jean Lucas em treinamento pela Seleção Brasileira
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Jean Lucas em treinamento pela Seleção Brasileira
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x