ANOTE NA AGENDA!
Convocação da Seleção Brasileira já tem data marcada; saiba quando
Brasil entra em campo contra Senegal e Tunúsia por amistosos internacionais
Por Lucas Vilas Boas
A Seleção Brasileira já tem data marcada para conhecer os nomes que representarão o país nos próximos amistosos internacionais. No dia 3 de novembro, o técnico Carlo Ancelotti divulgará a nova lista de convocados, em evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a partir das 15h.
Os amistosos contra Senegal e Tunísia serão os últimos compromissos da Amarelinha em 2025, dentro da última Data Fifa do ano, que ocorre entre 10 e 18 de novembro.
O primeiro desafio será diante dos senegaleses, no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, às 13h. Três dias depois, em 18 de novembro, o Brasil encara a seleção da Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30.
Leia Também:
Os duelos também representam o antepenúltimo período para jogos antes da Copa do Mundo de Clubes. Em 2026, o Brasil terá mais duas oportunidades visando a preparação à Copa do Mundo:
- 23 a 31 de março - Amistosos;
- 1 a 9 de junho - Amistosos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes