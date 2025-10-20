Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Clube da Série A recebe grave punição por dívidas; saiba qual

Equipe atrasou pagamento de dívidas com o Cuiabá

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/10/2025 - 18:34 h
Taça do Brasileirão
Taça do Brasileirão -

O Corinthians voltou a sofrer uma punição da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e está novamente impedido de registrar atletas por um período de seis meses. O novo transfer ban foi aplicado nesta segunda-feira, 20, após o clube não quitar uma das parcelas da dívida com o Cuiabá, referente à compra do volante Raniele.

De acordo com o portal ESPN, o valor em atraso é de aproximadamente R$ 780 mil, correspondente a parte do acordo firmado entre as diretorias em janeiro de 2024. A parcela venceu na última sexta-feira, 17, e, diante do descumprimento do prazo, a CNRD comunicou o bloqueio das inscrições à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Raniele em campo pelo Corinthians
Raniele em campo pelo Corinthians | Foto: Rodrigo Coca | Corinthians

Em comunicado oficial, o Corinthians afirmou que irá efetuar o pagamento ainda nesta segunda-feira e pretende acionar a entidade máxima do futebol brasileiro para pedir a suspensão temporária da sanção.

Leia Também:

Vitória perde meia estrangeiro por lesão grave; saiba detalhes
Vale recorde! Bahia pode fazer história no Brasileirão contra o Inter
Reforço de peso rescinde contrato com o Vitória; saiba quem

O clube também declarou que foi “surpreendido com a rapidez da decisão”, alegando ter direito a uma prorrogação de cinco dias no vencimento, conforme cláusulas do plano de pagamento estabelecido com o Cuiabá.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que recebe com surpresa a celeridade da decisão da CNRD e esclarece que efetuará o pagamento ainda nesta segunda-feira (20) para então solicitar o pedido de reconsideração da decisão", diz a nota divulgada pela equipe do Parque São Jorge.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cnrd corinthians

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Taça do Brasileirão
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Taça do Brasileirão
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Taça do Brasileirão
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Taça do Brasileirão
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x