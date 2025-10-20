Clube da Série A recebe grave punição por dívidas; saiba qual

Taça do Brasileirão - Foto: Divulgação | Brasileirão

O Corinthians voltou a sofrer uma punição da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e está novamente impedido de registrar atletas por um período de seis meses. O novo transfer ban foi aplicado nesta segunda-feira, 20, após o clube não quitar uma das parcelas da dívida com o Cuiabá, referente à compra do volante Raniele.

De acordo com o portal ESPN, o valor em atraso é de aproximadamente R$ 780 mil, correspondente a parte do acordo firmado entre as diretorias em janeiro de 2024. A parcela venceu na última sexta-feira, 17, e, diante do descumprimento do prazo, a CNRD comunicou o bloqueio das inscrições à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em comunicado oficial, o Corinthians afirmou que irá efetuar o pagamento ainda nesta segunda-feira e pretende acionar a entidade máxima do futebol brasileiro para pedir a suspensão temporária da sanção.

O clube também declarou que foi “surpreendido com a rapidez da decisão”, alegando ter direito a uma prorrogação de cinco dias no vencimento, conforme cláusulas do plano de pagamento estabelecido com o Cuiabá.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que recebe com surpresa a celeridade da decisão da CNRD e esclarece que efetuará o pagamento ainda nesta segunda-feira (20) para então solicitar o pedido de reconsideração da decisão", diz a nota divulgada pela equipe do Parque São Jorge.