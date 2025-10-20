ESPORTES
Ex-técnico do Chelsea é anunciado por seleção europeia rumo ao Mundial
Treinador vai comandar a equipe em busca da vaga na Copa do Mundo de 2026
Por Lucas Vilas Boas
O inglês Graham Potter foi designado como novo treinador da seleção sueca de futebol, menos de uma semana depois da saída do dinamarquês Jon Dahl Tomasson após maus resultados, anunciou a federação sueca de futebol nesta segunda-feira, 20.
Tomasson foi demitido em 14 de outubro, no dia seguinte à derrota da Suécia contra o Kosovo (1-0), a terceira consecutiva para o combinado escandinavo, que está protagonizando uma eliminatória desastrosa para a Copa do Mundo.
Apesar de contar no ataque com dois dos melhores atacantes da Premier League, Viktor Gyokeres (Arsenal) e Alexander Isak (Liverpool), a Suécia foi incapaz de marcar nos últimos três jogos e ocupa a última colocação de seu grupo de classificação, com apenas um ponto, e uma possibilidade ínfima de terminar em segundo e ter acesso à repescagem em março.
Leia Também:
O contrato de Potter será pelos dois jogos restantes da fase de classificação, contra Suíça e Eslovênia em novembro, e uma eventual repescagem em março. Será renovado automaticamente em caso de classificação para o Mundial, anunciou a federação sueca.
Potter, de 50 anos, dirigiu a equipe sueca Östersunds FK entre 2011 e 2018, antes de dar o salto à Premier League para comandar Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea e West Ham.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes