ESPORTES

Ex-técnico do Chelsea é anunciado por seleção europeia rumo ao Mundial

Treinador vai comandar a equipe em busca da vaga na Copa do Mundo de 2026

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/10/2025 - 18:51 h
Graham Potter, novo técnico da Suécia
Graham Potter, novo técnico da Suécia

O inglês Graham Potter foi designado como novo treinador da seleção sueca de futebol, menos de uma semana depois da saída do dinamarquês Jon Dahl Tomasson após maus resultados, anunciou a federação sueca de futebol nesta segunda-feira, 20.

Tomasson foi demitido em 14 de outubro, no dia seguinte à derrota da Suécia contra o Kosovo (1-0), a terceira consecutiva para o combinado escandinavo, que está protagonizando uma eliminatória desastrosa para a Copa do Mundo.

Apesar de contar no ataque com dois dos melhores atacantes da Premier League, Viktor Gyokeres (Arsenal) e Alexander Isak (Liverpool), a Suécia foi incapaz de marcar nos últimos três jogos e ocupa a última colocação de seu grupo de classificação, com apenas um ponto, e uma possibilidade ínfima de terminar em segundo e ter acesso à repescagem em março.

Graham Potter, novo técnico da Suécia
Graham Potter, novo técnico da Suécia | Foto: AFP

O contrato de Potter será pelos dois jogos restantes da fase de classificação, contra Suíça e Eslovênia em novembro, e uma eventual repescagem em março. Será renovado automaticamente em caso de classificação para o Mundial, anunciou a federação sueca.

Potter, de 50 anos, dirigiu a equipe sueca Östersunds FK entre 2011 e 2018, antes de dar o salto à Premier League para comandar Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea e West Ham.

