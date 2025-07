Brasil vence a Polônia e garante 2º lugar na Liga das Nações

Seleção feminina de vôlei vence a Polônia por 3 a 1, conquista a sétima vitória consecutiva e assegura a vice-liderança na Liga das Nações 2025. - Foto: Reprodução / CBV

A seleção brasileira feminina de vôlei segue embalada na Liga das Nações 2025. Na madrugada desta sexta-feira, 11, o Brasil venceu a Polônia por 3 sets a 1, em mais uma atuação consistente na etapa de Chiba, no Japão. O triunfo, com parciais de 25/22, 25/21, 21/25 e 25/22, foi o terceiro consecutivo nesta fase e o sétimo seguido na competição.

Com o resultado, o time comandado por Zé Roberto Guimarães chegou a 10 vitórias em 11 partidas, somando 28 pontos, e garantiu matematicamente a vice-liderança da fase de classificação, já que não pode mais ser ultrapassado por polonesas ou japonesas. A única equipe à frente é a invicta Itália, que ainda tem um jogo a menos.

Mais uma vez, o destaque ficou para o sólido sistema defensivo da seleção brasileira, com bloqueios eficazes, além das atuações inspiradas de Gabi e Julia Bergmann, que foram fundamentais para a vitória.

O próximo compromisso será no domingo, 13, às 6h45 (horário de Brasília), quando o Brasil enfrenta o Japão na última rodada da primeira fase. Dependendo do desempenho da Itália no sábado, a seleção pode entrar em quadra com chances reais de terminar a fase de classificação na liderança.