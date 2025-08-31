Brasil vence e avança às quartas de final do Mundial feminino

Seleção Brasileira está nas quartas de final do Mundial de vôlei feminino - Foto: Divulgação/FIVB

Apesar de um pequeno susto no começo, a Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e venceu a República Dominicana neste domingo, 31, pelas oitavas de final do Mundial feminino de vôlei.

Após um primeiro set com desempenho abaixo do esperado e de muitos erros, o Brasil embalou no segundo e virou o jogo para 3 a 1 – parciais de 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12.

Capitã e uma das principais jogadoras do Brasil, Gabi foi o destaque do time. A ponteira foi a maior pontuadora da partida, com 21 acertos, sendo 17 em ataques, três bloqueios e um de saque. Julia Bergmann (12 pontos), Rosamaria (11) e Diana (10) também se destacaram.

Gabi foi a maior pontuadora da partida | Foto: Divulgação/FIVB

Com a vitória, a equipe comandada por José Roberto Guimarães se classificou para encarar a França nas quartas de final, em Bangkok, na Tailândia. Vale lembrar que a equipe brasileira nunca conquistou o Mundial.