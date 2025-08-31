Menu
VÔLEI

Brasil vence e avança às quartas de final do Mundial feminino

Seleção venceu a República Dominicana neste domingo, 31

João Grassi

Por João Grassi

31/08/2025 - 17:27 h | Atualizada em 31/08/2025 - 18:23
Seleção Brasileira está nas quartas de final do Mundial de vôlei feminino
Seleção Brasileira está nas quartas de final do Mundial de vôlei feminino

Apesar de um pequeno susto no começo, a Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e venceu a República Dominicana neste domingo, 31, pelas oitavas de final do Mundial feminino de vôlei.

Após um primeiro set com desempenho abaixo do esperado e de muitos erros, o Brasil embalou no segundo e virou o jogo para 3 a 1 – parciais de 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12.

Capitã e uma das principais jogadoras do Brasil, Gabi foi o destaque do time. A ponteira foi a maior pontuadora da partida, com 21 acertos, sendo 17 em ataques, três bloqueios e um de saque. Julia Bergmann (12 pontos), Rosamaria (11) e Diana (10) também se destacaram.

Gabi foi a maior pontuadora da partida
Gabi foi a maior pontuadora da partida | Foto: Divulgação/FIVB

Leia Também:

Piastri vence na Holanda e dispara na liderança do Mundial de Fórmula 1
Bia Haddad atropela grega e vai às oitavas de final do US Open
Time da Arábia Saudita tenta tirar Gerson do Zenit

Com a vitória, a equipe comandada por José Roberto Guimarães se classificou para encarar a França nas quartas de final, em Bangkok, na Tailândia. Vale lembrar que a equipe brasileira nunca conquistou o Mundial.

x