Brasil vence EUA por 13 a 8 e conquista segunda vitória no golbol

Brasil vence Estados Unidos no golbol masculino das Paralimpíadas de Paris - Foto: Marcello Zambrana/CPB

O Brasil conquistou sua segunda vitória no golbol masculino nas Paralimpíadas de Paris ao derrotar a equipe dos Estados Unidos por 13 a 8, nesta quinta-feira, 29. Após uma estreia vitoriosa contra a França, os atuais campeões paralímpicos mantiveram o bom desempenho e superaram os americanos em um confronto marcado por reviravoltas.

O time brasileiro começou a partida de forma agressiva, abrindo o placar com Leomon Moreno, que fez 1 a 0. No entanto, os Estados Unidos responderam rapidamente, virando o jogo com dois gols de Calahan Young. Mesmo com a pressão adversária, o Brasil recuperou a liderança ainda no primeiro tempo, com Leomon Moreno marcando mais dois gols e Emerson Ernesto contribuindo com outro, encerrando a primeira etapa em 4 a 2 para o Brasil.

Leia mais:

>> Júlio Cesar conquista ouro no atletismo e bate recorde mundial

>> Phelipe Rodrigues conquista prata nos 50m livre S10 na Paralimpíada

O equilíbrio marcou o restante do primeiro tempo, com os Estados Unidos empatando a partida com gols de Tyler Merren e novamente Calahan Young. Antes do intervalo, André Dantas colocou o Brasil de volta à frente, fazendo 5 a 4, mas Young manteve os americanos na disputa ao empatar novamente. Leomon Moreno, em uma performance destacada, fez o sexto gol brasileiro, seguido por mais um empate dos EUA, desta vez com Christian King. No final do primeiro tempo, Emerson Ernesto garantiu a vantagem do Brasil com um gol, fechando a etapa em 7 a 6.

Na segunda metade do jogo, o Brasil se impôs e ampliou a diferença, abrindo uma vantagem confortável de cinco gols. Com uma defesa sólida e um ataque eficiente, a seleção brasileira assegurou a vitória por 13 a 8, consolidando sua posição como uma das favoritas ao ouro.

O próximo desafio do Brasil será contra o Irã, neste sábado (31), às 12h30 (horário de Brasília). A equipe busca manter a invencibilidade na competição e avançar para as fases decisivas com moral elevado.