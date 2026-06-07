Brasil vence Itália e assume liderança da Liga das Nações de Vôlei

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A Seleção Brasileira feminina de vôlei encerrou neste domingo, 7, a primeira semana da Liga das Nações (VNL) 2026 com uma vitória por 3 sets a 2 sobre a Itália, confronto que aconteceu na Arena Nilson Nelson, em Brasília. Com o resultado diante da atual campeã olímpica, o Brasil assumiu a liderança da competição.

O Brasil largou na frente após vencer os dois primeiros sets, com parciais de 25 a 15 e 25 a 22. No entanto, a equipe brasileira viu a Itália reagir e empatar a partida, vencendo os dois sets seguintes por 25 a 21 e 26 a 24.

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A Seleção Brasileira retomou o controle da partida no tie-break, o set final, onde venceu por 15 a 12 e sacramentou sua quarta vitória em quatro jogos.

A Itália, por sua vez, perdeu uma invencibilidade de incríveis 39 partidas.