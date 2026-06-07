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Brasil vence Itália e assume liderança da Liga das Nações de Vôlei

Seleção Feminina venceu os quatro jogos que disputou na competição

Gustavo Nascimento
Por
Seleção Brasileira de Voleibol Feminino
Seleção Brasileira de Voleibol Feminino - Foto: Divulgação | FIVB

A Seleção Brasileira feminina de vôlei encerrou neste domingo, 7, a primeira semana da Liga das Nações (VNL) 2026 com uma vitória por 3 sets a 2 sobre a Itália, confronto que aconteceu na Arena Nilson Nelson, em Brasília. Com o resultado diante da atual campeã olímpica, o Brasil assumiu a liderança da competição.

O Brasil largou na frente após vencer os dois primeiros sets, com parciais de 25 a 15 e 25 a 22. No entanto, a equipe brasileira viu a Itália reagir e empatar a partida, vencendo os dois sets seguintes por 25 a 21 e 26 a 24.

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A Seleção Brasileira retomou o controle da partida no tie-break, o set final, onde venceu por 15 a 12 e sacramentou sua quarta vitória em quatro jogos.

A Itália, por sua vez, perdeu uma invencibilidade de incríveis 39 partidas.

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Tags

brasil esporte Itália Liga das Nações vôlei

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