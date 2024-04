Brasil x Inglaterra: onde assistir e escalações | A TARDE

As seleções do Brasil e Inglaterra entram em campo neste sábado,23, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Wembley, para a disputa de um amistoso preparatório para a sequência das eliminatórias para a Copa do Mundo e Eurocopa. O encontro também marca a estreia de Dorival Júnior no comando do grupo verde e amarelo.

Onde assistir

Transmissão: TV Globo e Sportv

Escalações prováveis

Brasil - técnico: Dorival Júnior

Começando o seu trabalho no comando da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior espera dar uma cara nova e conseguir os resultados para o conjunto brasileiro. Porém, para esse primeiro momento, o treinador não contará com algumas peças como os goleiros Ederson e Alison, o zagueiro Marquinhos, o volante Casemiro e o atacante Neymar, todos em tratamento médico junto aos seus clubes.

Provável time: Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini Jr, Rodrygo e Raphinha.

Inglaterra - técnico: Gareth Southgate

Se do lado brasileiro Dorival Júnior tem problemas de cortes, o seu companheiro de profissão Gareth Southgate também não terá à sua disposição o atacante Harry Kane, Jordan Henderson e os atacantes Cole Palmer e Bukayo Saka, todos contundidos.

Provável time: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chiwell; Palmer, Rice, Foden, Rashford e Bellingham; Watkins.