Brasileira bate recorde e fica com o bronze no halterofilismo

Maria de Fátima com medalha de bronze - Foto: Silvio Ávila/CPB

A amazonense Maria de Fátima Castro, 30, conquistou a medalha de bronze na categoria até 67kg na Arena La Chapelle, dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. A atleta alcançou o resultado com um levantamento de 133kg. O ouro ficou com a chinesa Yujiao Tan, com 142kg, que quebrou o recorde mundial, e a prata com a egípcia Fatma Elyan, com 139kg.

O resultado garantiu à Maria o recorde das Américas. A melhor marca continental anterior era da mexicana Amalia Perez Vazques, que suportou 132kg em junho deste ano, em etapa da Copa do Mundo na Geórgia.

Maria é estreante em Jogos Paralímpicos. Ela tem má-formação congênita nas pernas. Conheceu o halterofilismo em 2017 e passou a se dedicar à modalidade em 2019. Foi medalhista de prata no Mundial de halterofilismo de Dubai em 2023 na disputa por equipes femininas, ao lado da mineira Lara Lima e da carioca Tayana Medeiros.