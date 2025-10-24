Brasileira faz história e conquista título mundial de taekwondo

Maria Clara Pacheco, campeã mundial de taekwondo - Foto: Wander Roberto | Divulgação/COB

Maria Clara Pacheco, de 22 anos, se sagrou campeã do mundo no taekwondo nesta sexta-feira, 24. A lutadora brasileira foi campeã mundial em cima da coreana Yu-Jin Kim. na categoria até 57 kg. O torneio foi disputado em Wuxi, na China.

Maria Clara chegou no Mundial da China como líder do ranking e principal cabeça de chave em sua categoria. Em sua campanha, ela superou a portuguesa Leonor Correia por 2 a 0, depois derrotou a espanhola Laura Rodriguez Marquina por 2 a 1, além de bater a norte-americana Faith Dillon por 5 a 0, garantindo vaga na semifinal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na semi, a brasileira derrotou a chinesa Luo Zongshi por 4 a 0, atual campeã mundial, e garantiu vaga na grande final. Na decisão, enfrentou Yu-jin e saiu vencedora por 2 a 0. Foi apenas a segunda medalha de ouro da história brasileira.

"É uma emoção que eu não consigo explicar, é a primeira vez ganhando um título tão importante, que era o meu objetivo do ano. Estou muito feliz e queria agradecer todos que estavam na torcida", celebrou Maria Clara Pacheco.

MARIA CLARA É CAMPEÃ MUNDIAL! 🥋🥇🇧🇷



Depois de 20 anos, o Brasil volta ao topo do mundo no Taekwondo com Maria Clara Pacheco, que encerra uma temporada perfeita com dois títulos de Grand Prix e ouro na Universíade.



A número 1 do ranking agora é também a melhor do mundo! 🌍💚💛… pic.twitter.com/HF7IO4a2kS — Time Brasil (@timebrasil) October 24, 2025

Primeira conquista há 20 anos

O último título mundial do Brasil foi com Natália Falavigna, em 2005. Ela também foi a primeira medalhista olímpica do Brasil no taekwondo, com um bronze conquistado nos Jogos de Pequim, na China, em 2008, na categoria +67kg.