Brasileirão Feminino A3: CBF define datas de Vitória x Acauã-AL | A TARDE

A diretoria de competições da CBF definiu os dias e horários dos jogos válidos pelas oitavas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino 2024. O Vitória encara o Acauã-AL, pela segunda fase da competição nacional.

Leia também:



Vitória volta a golear Confiança e está nas oitavas do Brasileirão A3

Botafogo x Vitória: Onde assistir e prováveis escalações

Vitória faz comunicado sobre déficit no balanço financeiro de 2023

As Leoas da Barra iniciam a disputa fora de casa. A primeira partida está marcada para o próximo domingo, 5, às 15h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo de volta em Salvador será no dia 10 de maio, uma sexta-feira, às 19h, em Pituaçu.

As rubro-negras se classificaram com autoridade ao golearem o Confiança-SE. No primeiro jogo, aplicaram 6 a 1 em Aracaju, e na volta, na capital baiana, venceram 7 a 1.