Vitória faz comunicado sobre déficit no balanço financeiro de 2023 | A TARDE

O Esporte Clube Vitória divulgou o balanço financeiro referente ao ano de 2023 nesta terça-feira, 30, data limite para a publicação, e apesar de ter sido campeão do Campeonato Brasileiro Série B da temporada passada, as despesas do clube se aproximaram dos R$ 100 milhões, deixando o clube com um déficit de aproximadamente R$ 24 milhões.

Diante deste cenário, na tarde desta quarta-feira, 1, o Leão da Barra emitiu um comunicado explicando o resultado negativo. De acordo com o próprio clube, o déficit aconteceu em decorrência de dois motivos: Ajuste no total provisionado para contingências judiciais (Trabalhistas, Cíveis e CNRD) e perda na equivalência patrimonial, em função dos ajustes no passivo do Vitória S/A.

Portanto, segundo notificado pelo Vitória, o resultado negativo é decorrente de ajustes necessários para alinhar o passivo do clube com o andamento das ações judiciais.