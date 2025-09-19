Menu
ESPORTES
TÁ DIFÍCIL!

Brasileirão: Neymar sofre nova lesão e vira desfalque em fase decisiva

Atacante deixou treino do Santos com dores e uma nova contusão foi constatada

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

19/09/2025 - 18:01 h
Neymar em campo pelo Santos
Neymar em campo pelo Santos -

Na fase mais regular desde que deixou o PSG, em agosto de 2023, Neymar sofreu mais uma lesão. Nesta sexta-feira, 19 o Santos anunciou que o atacante alegou dores na coxa direita e foi diagnosticado com uma contusão no músculo reto femoral da região.

O jogador de 33 anos teve que deixar o treinamento do clube paulista no CT Rei Pelé na última quinta-feira, 18, e já iniciou tratamento sob orientação do Departamento Médico da equipe. O grau da lesão não foi divulgado.

Neymar atuou em 12 jogos desde que retornou de outra lesão na coxa, em maio deste ano, e estava no seu momento mais constante desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O atleta esteve em campo por 28 partidas nas últimas duas temporadas.

Leia Também:

Vai lotar! Vitória anuncia 25 mil torcedores garantidos no Barradão
Copa do Nordeste: Bahia sobra e emplaca nove atletas na seleção
Goleiro é vetado pelo DM e desfalca o Vitória contra o Fluminense

Com a nova contusão, Neymar vai desfalcar o Santos por tempo indeterminado no Campeonato Brasileiro. O Peixe é um dos adversários diretos do Vitória na luta contra o rebaixamento e ocupa a 16ª colocação, com 23 pontos em 22 jogos.

