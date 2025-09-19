Brasileirão: Neymar sofre nova lesão e vira desfalque em fase decisiva

Neymar em campo pelo Santos - Foto: Raul Baretta | Santos

Na fase mais regular desde que deixou o PSG, em agosto de 2023, Neymar sofreu mais uma lesão. Nesta sexta-feira, 19 o Santos anunciou que o atacante alegou dores na coxa direita e foi diagnosticado com uma contusão no músculo reto femoral da região.

O jogador de 33 anos teve que deixar o treinamento do clube paulista no CT Rei Pelé na última quinta-feira, 18, e já iniciou tratamento sob orientação do Departamento Médico da equipe. O grau da lesão não foi divulgado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Neymar atuou em 12 jogos desde que retornou de outra lesão na coxa, em maio deste ano, e estava no seu momento mais constante desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O atleta esteve em campo por 28 partidas nas últimas duas temporadas.

Com a nova contusão, Neymar vai desfalcar o Santos por tempo indeterminado no Campeonato Brasileiro. O Peixe é um dos adversários diretos do Vitória na luta contra o rebaixamento e ocupa a 16ª colocação, com 23 pontos em 22 jogos.