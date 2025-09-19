TÁ DIFÍCIL!
Brasileirão: Neymar sofre nova lesão e vira desfalque em fase decisiva
Atacante deixou treino do Santos com dores e uma nova contusão foi constatada
Por Lucas Vilas Boas
Na fase mais regular desde que deixou o PSG, em agosto de 2023, Neymar sofreu mais uma lesão. Nesta sexta-feira, 19 o Santos anunciou que o atacante alegou dores na coxa direita e foi diagnosticado com uma contusão no músculo reto femoral da região.
O jogador de 33 anos teve que deixar o treinamento do clube paulista no CT Rei Pelé na última quinta-feira, 18, e já iniciou tratamento sob orientação do Departamento Médico da equipe. O grau da lesão não foi divulgado.
Neymar atuou em 12 jogos desde que retornou de outra lesão na coxa, em maio deste ano, e estava no seu momento mais constante desde a Copa do Mundo de 2022, no Catar. O atleta esteve em campo por 28 partidas nas últimas duas temporadas.
Leia Também:
Com a nova contusão, Neymar vai desfalcar o Santos por tempo indeterminado no Campeonato Brasileiro. O Peixe é um dos adversários diretos do Vitória na luta contra o rebaixamento e ocupa a 16ª colocação, com 23 pontos em 22 jogos.
O meia-atacante Neymar Jr. deixou o treino da última quinta-feira (18), no CT Rei Pelé, com dores na coxa direita. Após a realização de exames de imagem nesta sexta-feira (19), o atleta teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.— Santos FC (@SantosFC) September 19, 2025
Neymar Jr. já iniciou… pic.twitter.com/SZWm6joP2w
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes