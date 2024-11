Brasileiro bate Luis Suárez e é eleito a contratação do ano na MLS

Gabriel Pec em partida com o LA Galaxy - Foto: RONALD MARTINEZ/ AFP

Na sua primeira temporada no futebol internacional, o meia Gabriel Pec, ex-Vasco, já vem fazendo sucesso. Jogando no Los Angeles Galaxy, da MLS, o brasileiro foi eleito a contratação do ano na MLS, com 37,53% dos votos, deixando Luis Suarez, do Inter Miami, de fora, com 27,63%.

Aos 23 anos, Pec participou de 35 jogos na MLS, colaborando com 17 gols e 18 assistências. Gabriel se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio.

Com as contribuições, o meia se tornou o jogador mais jovem na história do Galaxy a registrar pelo menos 30 contribuições de gol (gols + assistências) em uma única temporada. Além disso, entre todas as equipes, está na 4ª colocação geral.

O prémio de Contratação do Ano é decidido por votação de um júri composto por jogadores, membros das comissões técnicas dos clubes e representantes da imprensa. O ex-jogador do Vasco também foi selecionado para o Time das Estrelas da MLS, ao lado do astro Lionel Messi.