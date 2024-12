Brasileiro conquista medalha de prata na Copa do Mundo de esqui alpino

Lucas Pinheiro Braathen conquistou a medalha de prata na Lucas Pinheiro Braathen - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Brasil ficou, no último domingo, 8, pela primeira vez no pódio em uma competição de primeira escalão em esportes de neve. Na prova de slalom gigante da Copa do Mundo de esqui alpino, disputada nos Estados Unidos, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen acumulou 2min27s72 em suas descidas e conquistou a medalha de prata na competição.

O suíço Thomaz Thuler, que conquistou o ouro, ficou apenas 12 centésimos à frente do brasileiro. Além da marca histórica, Lucas Braathen assumiu a liderança no ranking geral do torneio na categoria slalom gigante após marcar 1min17s31 na primeira descida e 1min10s41 na segunda.

A próxima fase da Copa do Mundo de esqui alpino será realizada no próximo final de semana, em Val d’Isére, na França. O brasileiro competirá na mesma categoria visando a classificação no Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.