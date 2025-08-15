Brasileiros brilham nas oitavas da Libertadores e Sul-Americana; veja

Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG vencem na ida das oitavas de Libertadores e Sul-Americana, garantindo vantagem para os jogos de volta. - Foto: Montagem: Cesar Greco/Palmeiras - Vitor Silva/Botafogo - Pedro Souza / Atlético

A rodada desta quinta-feira, 14, foi positiva para o futebol brasileiro nas competições continentais. Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG entraram em campo por Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, e saíram com vantagem para os jogos de volta.

Na Arena MRV, o Atlético-MG foi o primeiro a dar alegria à torcida. Pela Sul-Americana, o Galo saiu atrás no marcador contra o Godoy Cruz, mas reagiu no segundo tempo e garantiu a virada por 2 a 1.

O resultado permite que o time mineiro jogue pelo empate no duelo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, 21, às 19h, em Mendoza, na Argentina.

Já pela Libertadores, o Botafogo fez o dever de casa no Nilton Santos. Em um jogo de poucas emoções no ataque, mas de grande atuação defensiva, o Glorioso venceu a LDU por 1 a 0, com destaque para Alexander Barboza e Vitinho.

Com a vitória, a equipe carioca vai para Quito com a vantagem do empate na altitude de 2.800 metros. A partida decisiva acontece na próxima quinta, 21, às 19h, no estádio Casa Blanca.

Fechando a participação brasileira na noite, o Palmeiras manteve seu favoritismo no torneio que persegue o quarto título. No estádio Monumental, em Lima, no Peru, o Verdão goleou o Universitario por 4 a 0 e encaminhou a vaga para as quartas de final da Libertadores.

O jogo de volta será disputado no Allianz Parque, em São Paulo, também na próxima quinta, 21, às 21h30. Os palestrinos podem perder por até três gols de diferença que ainda assim avançam na competição.