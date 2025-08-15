Menu
HOME > ESPORTES
NOITE DE COPA!

Brasileiros brilham nas oitavas da Libertadores e Sul-Americana; veja

Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG garantem vantagem para os jogos de volta nos torneios continentais

Redação

Por Redação

15/08/2025 - 8:30 h
Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG vencem na ida das oitavas de Libertadores e Sul-Americana, garantindo vantagem para os jogos de volta.
Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG vencem na ida das oitavas de Libertadores e Sul-Americana, garantindo vantagem para os jogos de volta.

A rodada desta quinta-feira, 14, foi positiva para o futebol brasileiro nas competições continentais. Palmeiras, Botafogo e Atlético-MG entraram em campo por Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, e saíram com vantagem para os jogos de volta.

Na Arena MRV, o Atlético-MG foi o primeiro a dar alegria à torcida. Pela Sul-Americana, o Galo saiu atrás no marcador contra o Godoy Cruz, mas reagiu no segundo tempo e garantiu a virada por 2 a 1.

O resultado permite que o time mineiro jogue pelo empate no duelo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, 21, às 19h, em Mendoza, na Argentina.

Já pela Libertadores, o Botafogo fez o dever de casa no Nilton Santos. Em um jogo de poucas emoções no ataque, mas de grande atuação defensiva, o Glorioso venceu a LDU por 1 a 0, com destaque para Alexander Barboza e Vitinho.

Leia Também:

Jannik Sinner avalia Cincinnati: ‘Difícil jogar um bom tênis’
Novo goleiro: João Paulo desembarca em Salvador para reforçar o Bahia
Ex-Ba-Vi, zagueiro e atacante reforçam time de várzea no interior da Bahia

Com a vitória, a equipe carioca vai para Quito com a vantagem do empate na altitude de 2.800 metros. A partida decisiva acontece na próxima quinta, 21, às 19h, no estádio Casa Blanca.

Fechando a participação brasileira na noite, o Palmeiras manteve seu favoritismo no torneio que persegue o quarto título. No estádio Monumental, em Lima, no Peru, o Verdão goleou o Universitario por 4 a 0 e encaminhou a vaga para as quartas de final da Libertadores.

O jogo de volta será disputado no Allianz Parque, em São Paulo, também na próxima quinta, 21, às 21h30. Os palestrinos podem perder por até três gols de diferença que ainda assim avançam na competição.

Tags:

Atlético-MG Botafogo Godoy Cruz LDU Quito libertadores Palmeiras Sul-Americana universitário

Ver todas

