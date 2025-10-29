Bruno Henrique pode fazer último jogo do ano no Flamengo; entenda

Bruno Henrique pode ser suspenso até o fim do ano pelo STJD - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O futuro de Bruno Henrique na temporada está em risco. Caso o Flamengo seja eliminado nesta quarta-feira, 29, na semifinal da Libertadores, o duelo de volta contra o Racing, na Argentina, pode marcar a despedida do atacante em 2025.

O jogador será julgado nesta quinta-feira, 31, pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que vai reavaliar a punição de 12 jogos de suspensão aplicada em primeira instância.

O processo envolve uma acusação de manipulação de apostas, após o atleta supostamente ter informado ao irmão que receberia um cartão amarelo em partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023. O irmão, então, teria apostado no acontecimento para lucrar com o resultado.

Desde a decisão inicial, o Flamengo obteve um efeito suspensivo, o que permitiu a Bruno Henrique seguir em campo enquanto o recurso tramita. A medida já está em vigor há um mês e meio. Nesse período, o atacante participou de nove jogos — seis deles pelo Campeonato Brasileiro, sendo três como titular — mas ainda não marcou gols.

O camisa 27 chegou a conversar com Filipe Luís sobre seu posicionamento em campo, optando por não atuar mais como centroavante em situações nas quais Pedro estivesse disponível. No entanto, com o camisa 9 fora de ação por fratura no braço, Bruno Henrique volta a ser uma das alternativas para ocupar o setor central do ataque no duelo decisivo diante do Racing.

Caso o STJD mantenha a pena de 12 partidas, o atacante ficará de fora do restante do Brasileirão, já que o Flamengo tem apenas nove rodadas pela frente. Como as suspensões impostas pelo tribunal não se estendem a competições continentais, a Libertadores só seria afetada por uma determinação excepcional do STJD ou um eventual pedido da CBF à Fifa.

Dessa forma, se for novamente condenado, Bruno Henrique só poderia voltar a vestir a camisa rubro-negra ainda em 2025 na final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro — isso, claro, se o Flamengo garantir a vaga na decisão.