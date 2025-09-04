Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Bruno Henrique recebe pena de 12 jogos de suspensão após julgamento

Auditores do STJD entenderam que o atleta agiu de forma contrária à ética esportiva, além da suspensão, ele terá que pagar R$ 60 mil de multa

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/09/2025 - 18:05 h | Atualizada em 04/09/2025 - 18:31
Bruno Henrique recebe pena de 12 jogos suspenso mais multa
Bruno Henrique recebe pena de 12 jogos suspenso mais multa -

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi julgado nesta quinta-feira, 04, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e recebeu a pena de 12 jogos de suspensão. Ele foi denunciado por forçar um cartão amarelo para beneficiar os apostadores em 2023.

Bruno Henrique foi absolvido no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que diz manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia alcança 60 jogos na temporada e maratona está longe de acabar
Melhor do Brasil! Bahia é o time que mais venceu jogos de mata-mata em 2025
Travis Kelce e Patrick Mahomes são recebidos com festa no Brasil

Porém, por 4 votos a 1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva (artigo 243-A). Logo, ele foi punido com uma suspensão de 12 jogos, além de uma multa de R$ 60 mil.

Bruno Henrique pode perder o jogo contra o Bahia?

A resposta dessa pergunta é sim, iniciando a contagem dos 12 jogos de punição, o atacante perderia o jogo contra o Bahia, que está marcado para o dia 05 de outubro, e voltaria a atuar contra o Fluminense, programado para o dia 06 de dezembro.

Veja os jogos que Bruno Henrique vai perder:

  • Juventude x Flamengo: Brasileirão;
  • Flamengo x Vasco - Brasileirão;
  • Corinthians x Flamengo - Brasileirão;
  • Flamengo x Cruzeiro - Brasileirão;
  • Bahia x Flamengo - Brasileirão;
  • Botafogo x Flamengo - Brasileirão;
  • Flamengo x Palmeiras - Brasileirão;
  • Fortaleza x Flamengo - Brasileirão;
  • Flamengo x Sport Recife - Brasileirão;
  • São Paulo x Flamengo - Brasileirão;
  • Flamengo x Santos - Brasileirão;
  • Fluminense x Flamengo - Brasileirão.

Recurso e efeito suspensivo

Todas as partes podem recorrer. O Flamengo vai entrar com recurso e neste caso o atleta será julgado no pleno do STJD.

Enquanto o recurso não é julgado, o clube vai pedir um efeito suspensivo. A lei indica que, a partir de dois jogos de suspensão, a possibilidade de pedir o efeito suspensivo é garantida.

Neste caso, pela gravidade do tema, pode acontecer uma decisão contrária, mas o clube espera que a medida seja obtida para que o jogador possa atuar até o julgamento do pleno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

apostas Bruno Henrique punição STJD

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruno Henrique recebe pena de 12 jogos suspenso mais multa
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Bruno Henrique recebe pena de 12 jogos suspenso mais multa
Play

Vídeo: Cristiano Ronaldo se irrita com fã e toma atitude surpreendente

Bruno Henrique recebe pena de 12 jogos suspenso mais multa
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Bruno Henrique recebe pena de 12 jogos suspenso mais multa
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

x