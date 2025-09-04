Bruno Henrique recebe pena de 12 jogos de suspensão após julgamento

Bruno Henrique recebe pena de 12 jogos suspenso mais multa - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi julgado nesta quinta-feira, 04, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e recebeu a pena de 12 jogos de suspensão. Ele foi denunciado por forçar um cartão amarelo para beneficiar os apostadores em 2023.

Bruno Henrique foi absolvido no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que diz manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada.

Porém, por 4 votos a 1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva (artigo 243-A). Logo, ele foi punido com uma suspensão de 12 jogos, além de uma multa de R$ 60 mil.

Bruno Henrique pode perder o jogo contra o Bahia?

A resposta dessa pergunta é sim, iniciando a contagem dos 12 jogos de punição, o atacante perderia o jogo contra o Bahia, que está marcado para o dia 05 de outubro, e voltaria a atuar contra o Fluminense, programado para o dia 06 de dezembro.

Veja os jogos que Bruno Henrique vai perder:

Juventude x Flamengo: Brasileirão;

Flamengo x Vasco - Brasileirão;

Corinthians x Flamengo - Brasileirão;

Flamengo x Cruzeiro - Brasileirão;

Bahia x Flamengo - Brasileirão;

Botafogo x Flamengo - Brasileirão;

Flamengo x Palmeiras - Brasileirão;

Fortaleza x Flamengo - Brasileirão;

Flamengo x Sport Recife - Brasileirão;

São Paulo x Flamengo - Brasileirão;

Flamengo x Santos - Brasileirão;

Fluminense x Flamengo - Brasileirão.

Recurso e efeito suspensivo

Todas as partes podem recorrer. O Flamengo vai entrar com recurso e neste caso o atleta será julgado no pleno do STJD.

Enquanto o recurso não é julgado, o clube vai pedir um efeito suspensivo. A lei indica que, a partir de dois jogos de suspensão, a possibilidade de pedir o efeito suspensivo é garantida.

Neste caso, pela gravidade do tema, pode acontecer uma decisão contrária, mas o clube espera que a medida seja obtida para que o jogador possa atuar até o julgamento do pleno.