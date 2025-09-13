Bruno Henrique: STJD concede efeito suspensivo ao atacante do Flamengo

Bruno Henrique, atacante do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes | Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu o efeito suspensivo ao atacante Bruno Henrique, do Flamengo, neste sábado, 13. A medida suspende temporariamente a pena de 12 jogos aplicada ao jogador por suposta manipulação de apostas, permitindo que ele participe de partidas até que o recurso da defesa seja analisado.

"De rigor, portanto, a concessão da medida por força legal, razão pela qual CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.615/1998 e art. 147-B, inciso II, do CBJD, até o julgamento dos embargos de declaração interpostos", diz a decisão do tribunal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mesmo com a liberação, Bruno Henrique não deve enfrentar o Juventude neste domingo, 14,, pela 23ª rodada do Brasileirão. Segundo o Flamengo, o jogador apresentou dores após o treino deste sábado, 13, e terá a carga de trabalho controlada para o jogo de quinta-feira, 18, contra o Estudiantes, pela Libertadores.

Caso a suspensão de 12 jogos seja confirmada pelo pleno do STJD, ela valerá apenas para o Campeonato Brasileiro, competição na qual ocorreu a infração. Para que a penalidade se estenda a torneios internacionais, seria necessária uma notificação formal da Procuradoria ao tribunal.

Entenda o caso

Bruno Henrique foi denunciado em junho pelo Ministério Público do Distrito Federal, junto com o irmão Wander Nunes Pinto e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o jogador teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na época, o atacante estava pendurado com dois cartões no Brasileirão.

A Polícia Federal iniciou as apurações em agosto de 2023. Em novembro, o atacante e outros suspeitos foram alvo de buscas, e o indiciamento ocorreu em abril deste ano.