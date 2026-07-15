Cabe no seu time? Atacante de R$ 94 milhões do Flamengo anuncia saída do clube

O elenco estrelado do Flamengo vai perder um dos seus jogadores para a próxima temporada. O atacante Everton Cebolinha, contratado em 2022, por R$ 94 milhões, confirmou em entrevista que não vai renovar o seu contrato e deixará o clube no final do ano.

Alvo de desejo de diversos clubes brasileiro, Everton Cebolinha foi enfático ao declarar o fim da sua trajetória como jogador do Flamengo.

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"Já tinha falado, ciclos se encerram. Fui muito feliz aqui, mas preciso de novos ares. São quase cinco anos, cinco temporadas. Fui muito feliz, amei jogar no Flamengo, realizei meu sonho", disse Everton Cebolinha.

"Era um sonho meu e, como falei, fui muito feliz, desde os treinos, nos jogos... Procuro usufruir ao máximo. Quero ficar até o final do ano e encerrar o ciclo com título", completou.

Ciclos se encerram...preciso de novos ares Everton Cebolinha - atacante do Flamengo

Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em 2022, contratado por R$ 94 milhões junto ao Benfica, de Portugal. O atacante viveu altos e baixos pelo clube, perdendo espaço na atual temporada. Até aqui, ele soma 190 jogos pelo Rubro-Negro, com 21 gols e 25 assistências.

Onde vai jogar Everton Cebolinha?

Atacante de 30 anos e com passagem de sucesso na seleção brasileira, Everton Cebolinha é desejado por diversos clubes brasileiros. Sem renovar o seu contrato, que chega ao final com o Flamengo em 31 de dezembro de 2026, o jogador poderá assinar por outro clube 'de graça'.

O clube que quiser contratar Everton Cebolinha não precisará comprar os seus diretos econômicos junto ao Flamengo, já que o atacante assinará como agente livre. No entanto, é comum que nesse tipo de negociação seja pago um valor, muitas vezes milionário, ao jogador e seu estafe pela contratação. São as chamadas 'luvas'.

Ainda sem um novo clube definido, Everton Cebolinha é monitorado de perto pelo Grêmio, clube que em que viveu os melhores momentos da carreira e despontou para o futebol mundial. O próprio jogador já declarou publicamente o carinho pelo Tricolor Gaúcho e o desejo de retornar no futuro.

Além do Grêmio, no Brasil, Cruzeiro, Corinthians e Fluminense foram outros clubes que nos últimos anos demonstraram interesse em tirar Everton Cebolinha do Flamengo. Apesar disso, o estafe do atleta avalia com bons olhos uma eventual saída para o mercado estrangeiro. Ele teria recebido sondagens de clubes do futebol árabe e de outros mercados periféricos.