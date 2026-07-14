Clube do Grupo City negocia com joia de R$ 500 milhões do Palmeiras

Clube dos Estados Unidos que pertence ao Grupo City, o New York City negocia a contratação por empréstimo do jovem atacante Luighi, do Palmeiras. A promessa do clube paulista ainda não se firmou no time principal e tem multa rescisória avaliada em R$ 500 milhões.

O acordo entre as equipes ainda conta com uma opção de compra de R$ 35 milhões para o time norte-americano, que quer que o jogador fique por um ano. O Palmeiras, por outro lado, quer o tempo de contrato definido apenas em seis meses. A informação foi divulgada pela ESPN.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Grande trajetória na base

Luighi tem 20 anos e disputou 18 jogos na temporada, com dois gols marcados, mas ainda não se consolidou como uma das alternativas do técnico Abel Ferreira. Ele estreou no futebol profissional em 2024, com apenas 18 anos, mas viveu em 2025 sua temporada com mais jogos (24).

O atacante surgiu como uma das principais promessas do clube ao disparar nas artilharias dos Campeonatos Brasileiros de base, nas categorias Sub-17 e Sub-20. Ele chegou ao clube ainda em 2016, quando tinha apenas dez anos de idade, para atuar pelo time de futsal do Verdão.

Luighi chega para ser o quarto brasileiro no elenco do New York City. Além do atacante Talles Magno, que jogou no Corinthians na temporada passada, o clube também tem os zagueiros Raul Gustavo, ex-Bahia, e Thiago Martins.