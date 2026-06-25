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ESPORTES

Clube estrangeiro deixa o Grupo City após anos de parceria

Equipe asiática não faz mais parte do conglomerado que comanda a SAF do Bahia

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação | Yokohama F. Marinos

Clube que fazia parte do City Football Group desde 2014, o Yokohama F. Marinos não terá mais como acionista o conglomerado que também comanda a SAF do Esporte Clube Bahia. O anúncio foi feito pelos japoneses nesta quinta-feira, 25, através das redes sociais.

De acordo com o Yokohama, O Grupo City vai transferir a "totalidade de suas ações na empresa" para a fabricante de automóveis Nissan. O time asiático também declarou que ainda manterá relações com o CFG como "clubes parceiros".

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"Continuaremos a colaborar com o CFG em iniciativas como o fortalecimento da equipe e a conquista de novos parceiros e patrocinadores", detalhou o Yokohama Marinos. O City detinha uma fatia minoritária (20%) no clube japonês.

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Yokohama Marinos na era City

Em maio de 2014, o City Football Group adquiriu uma participação minoritária de 20% no Yokohama F. Marinos. Esse movimento foi histórico por se tratar do primeiro grande investimento estrangeiro estrutural em um clube da J-League, a liga de futebol do Japão.

Durante os anos de parceria, o Yokohama teve acesso à metodologia de treino, análise de dados, rede de olheiros e intercâmbio de profissionais do CFG (conhecido principalmente pelo Manchester City).

Essa estrutura ajudou o clube japonês a ser campeão da J1 League em 2019 e 2022, da Supercopa do Japão em 2023 e chegar de forma inédita à final da Champions League da Ásia (ACL) em 2024.

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grupo city

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