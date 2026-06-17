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MERCADO DA BOLA

Zagueiro de clube do Grupo City entra na mira do Barcelona

defensor de 20 anos agrada à diretoria catalã e é visto como uma grande promessa

Lucas Vilas Boas
Por
Barcelona busca reforços para a próxima temporada
Barcelona busca reforços para a próxima temporada - Foto: Josep Lago / AFP

O nome do zagueiro Vitor Reis entrou no radar do Barcelona para a próxima janela de transferências. O clube catalão acompanha a situação do defensor brasileiro que pertence ao Manchester City e atuou por empréstimo no Girona na última temporada, clube que também pertence ao City Football Group.

Aos 20 anos, o jogador é visto internamente como um perfil alinhado ao projeto esportivo do Barça. O técnico Hansi Flick e o diretor esportivo Deco avaliam positivamente as características do atleta, considerado promissor e com potencial para integrar o elenco nos próximos anos. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Sport.

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Vitor Reis, zagueiro do Manchester City, atuou pelo Girona na última temporada
Vitor Reis, zagueiro do Manchester City, atuou pelo Girona na última temporada - Foto: Josep Lago / AFP

Mesmo com a campanha que culminou no rebaixamento do Girona em La Liga, Vitor Reis chamou a atenção de equipes do futebol europeu. Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, o defensor também ganhou espaço no radar da Seleção Brasileira, foi recentemente convocado por Carlo Ancelotti e integrou a pré-lista para a Copa do Mundo de 2026.

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Apesar do interesse do Barcelona, ainda não houve avanço nas conversas. A tendência, neste momento, é que o clube inglês reintegre o zagueiro ao elenco após o fim do empréstimo ao Girona. Contratado junto ao Palmeiras por mais de R$ 230 milhões, Vitor Reis tornou-se, à época, a venda mais cara de um zagueiro do futebol brasileiro.

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