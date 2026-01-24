ESPORTES
Cabe no seu time? Ex-Seleção deixa com clube e fica livre no mercado
Jogador não é mais jogador do Athletico-PR após acesso à Série A
Por Lucas Vilas Boas
Meia que participou do ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2018, Giuliano está livre no mercado após deixar o Athletico-PR. O jogador de 35 anos rescindiu contrato com o Rubro-Negro após o acesso à Série A do Brasileirão.
O meio-campista fez 23 jogos pelo Furacão em 2025 e marcou três gols. Revelado pelo rival Paraná, o jogador retornou ao Brasil em 2021 após longa passagem no futebol do exterior, com contrato com o Corinthians, onde se destacou sendo titular.
Desde então, também atuou no Santos em 2024 para atuar na segunda divisão, antes de assinar com o Athletico. No Brasil, Giuliano também defendeu Grêmio e Internacional, assim como, na Rússia, Turquia, Arábia Saudita e Ucrânia.
O meia chegou a receber oportunidades na Seleção Brasileira treinada pelo técnico Tite e fez parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2018, mas não foi convocado para disputar o Mundial, apesar de ter sua foto no icônico álbum de figurinhas da competição. Com a Canarinha, Giuliano fez 14 jogos e distribuiu duas assistências, com 391 minutos jogados.
