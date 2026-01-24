Cabe no seu time? Ex-Seleção deixa com clube e fica livre no mercado

- Foto: Divulgação

Meia que participou do ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2018, Giuliano está livre no mercado após deixar o Athletico-PR. O jogador de 35 anos rescindiu contrato com o Rubro-Negro após o acesso à Série A do Brasileirão.

O meio-campista fez 23 jogos pelo Furacão em 2025 e marcou três gols. Revelado pelo rival Paraná, o jogador retornou ao Brasil em 2021 após longa passagem no futebol do exterior, com contrato com o Corinthians, onde se destacou sendo titular.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde então, também atuou no Santos em 2024 para atuar na segunda divisão, antes de assinar com o Athletico. No Brasil, Giuliano também defendeu Grêmio e Internacional, assim como, na Rússia, Turquia, Arábia Saudita e Ucrânia.

| Foto: Divulgação | Athletico

O meia chegou a receber oportunidades na Seleção Brasileira treinada pelo técnico Tite e fez parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2018, mas não foi convocado para disputar o Mundial, apesar de ter sua foto no icônico álbum de figurinhas da competição. Com a Canarinha, Giuliano fez 14 jogos e distribuiu duas assistências, com 391 minutos jogados.