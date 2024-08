Cadu Santoro e Bahia são destaques em premiação na Confut Sudamericana

Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Esporte Clube Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, Carlos Eduardo Santoro, conhecido como Cadu Santoro, foi nomeado ao prestigiado prêmio Confut Sudamericana na categoria de "Diretor Executivo de Futebol". A Confut Sudamericana é um dos mais importantes eventos do calendário esportivo sul-americano, atraindo mais de 200 palestrantes e abrigando 80 stands dedicados às inovações e discussões sobre o futuro do futebol na região.

Santoro, que assumiu a direção do futebol do Bahia no início de 2023, após a aquisição do clube pelo Grupo City, vem sendo reconhecido pelo seu trabalho na transformação e modernização da gestão esportiva do Tricolor. Sob sua liderança, o Bahia tem se destacado por um planejamento estratégico robusto e pela busca incessante por resultados dentro e fora de campo.

Além da indicação de Cadu Santoro, o Esporte Clube Bahia também será representado na premiação na categoria "Ação Social ou Sustentável", com a campanha “A culpa é sua, o corpo não”. Lançada em março deste ano, a campanha visa conscientizar a sociedade sobre a gravidade da violência contra a mulher, ressaltando a importância da responsabilidade social no esporte.



A Confut Sudamericana será realizada entre os dias 21 e 23 de agosto, no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Durante o evento, além das premiações, os participantes poderão acompanhar apresentações de cases de sucesso, debates sobre temas cruciais como finanças no futebol, internacionalização de marcas, desenvolvimento de estádios, entre outros assuntos essenciais para a evolução do esporte na América do Sul.