ESPORTES
CRISE EM SÃO JANUÁRIO

Caiu! Vasco demite Fernando Diniz após derrota no clássico

Treinador não resistiu à pressão após revés no clássico contra o Fluminense

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

22/02/2026 - 21:17 h | Atualizada em 22/02/2026 - 22:46

Fernando Diniz comandando o Vasco
Fernando Diniz comandando o Vasco -

O treinador Fernando Diniz não resistiu aos resultados recentes e foi demitido do comando técnico do Vasco. Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli deixaram o clube.

A demissão de Diniz aconteceu após o resultado negativo, no qual perdeu para o Fluminense no clássico carioca pelo placar de 1 a 0, mesmo com um jogador a mais por cerca de 30 minutos. O jogo foi válido pela semifinal do Estadual.

"O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz não é mais o técnico da equipe. Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube. O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Bruno Lazaroni assume a equipe interinamente", informou o Vasco em nota oficial.

Diniz no Vasco

Fernando Diniz chegou ao Vasco em maio de 2025, meses depois de encerrar uma passagem frustrante no Cruzeiro. Pelo Cruzmaltino foram foram 53 jogos, 16 vitórias, 15 empates e 22 derrotas.

O ponto alto da passagem de Diniz pelo Vasco foi em dezembro do ano passado. Ele levou o clube à final da Copa do Brasil da temporada passada, mas perdeu o título para o Corinthians.

Campeonato Carioca Fernando Diniz mercado da bola vasco

