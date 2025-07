Calor, água poluída e 38h de espera: Ana Marcela fica em 6º nos 10k

Ana Marcela, nadadora baiana - Foto: MANAN VATSYAYANA/AFP

O Mundial Esportes Aquáticos de Cingapura não teve um final tão feliz para a baiana Ana Marcela Cunha, estrela da natação brasileira. Disputando a prova dos 10km em águas abertas na última quarta-feira, 16, a atleta terminou o circuito em sexto lugar, e bem insatisfeita.

Ana Marcela já tem quase tudo na carreira - menos o ouro dos 10km no Mundial. Campeã olímpica em 2021 justamente nos 10km, ela já venceu de tudo no Mundial, levando ouros em 5km e 25km, além de prata e bronze nos 10km, acumulando 17 medalhas só em mundiais. A distância mais clássica das águas abertas no Mundial é justamente a única que ainda não teve a baiana no lugar mais alto do pódio, e mais uma vez, não mudou a estatística.

Com problemas relacionados ao calor e à qualidade da água em Palawan Beach, a prova chegou a ser adiada duas vezes, e aconteceu ainda em condições desagradáveis para as atletas. A poluição registrada em Sentosa levou a temperatura a 31°C, demorando quase dois dias para a liberação da disputa.

"Estamos há 36 horas esperando essa prova. Parece até uma brincadeira com os próprios atletas. Primeiro, a preocupação era com o calor, com a água quente. Depois, do nada, uma água com qualidade a desejar. Lógico que não nos importamos com isso, mas foi toda uma preparação feita para todo mundo igual", contestou Ana Marcela.

Nas entrevistas pós-prova, a nadadora lamentou o resultado: "A gente treina e faz tudo para que seja uma prova em que a gente busque o primeiro lugar. Sempre foi um sonho ganhar essa medalha de ouro nos 10km. Ainda não foi. Não sabemos se teremos uma outra chance".

"Um sexto lugar não deixa de ser um bom resultado. Sei que a torcida é grande e espera muito mais da gente. Mas estou feliz", completou. Além de Ana Marcela, Viviane Jungblut (17ª, com 2h14min17s40), Luiz Felipe Loureiro (20º, com 2h03min34s20) e Matheus Melecchi (28º, com 2h03min34s20) também representaram o Brasil nas águas do Mundial.