Camisas 9 de Bahia e Corinthians tem a mesma quantidade de gols no ano

Luciano Rodrígez contra o Corinthians - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia estreia no Brasileirão 2025, neste domingo 30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova contra o Corinthians, e um fato liga esses dois times, seus camisas 9, Lucho Rodríguez e Yuri Alberto, tem a mesma quantidade de gols no ano.

Ascensão Uruguaia

Lucho Rodríguez chegou ao Bahia no ano passado pelo valor de R$ 65 milhões, sendo a maior contratação nordestina da história, e já caiu nos braços da torcida e do técnico Rogério Ceni. O uruguaio é o atual artilheiro do Esquadrão na temporada tem sete gols em 12 jogos, resultando em uma média de 0,58 gols, além de duas assistências.

Lucho Rodriguez em ação pelo Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Destaque do Corinthians

O homem gol que comanda o ataque da equipe paulista, Yuri Alberto terminou a temporada passada sendo artilheiro do Brasil, passando por altos e baixos. Já na temporada 2025, o camisa 9 tem os mesmos sete gols de Lucho Rodríguez, porém com uma quantidade maior de jogos,18, fazendo com que sua média fique em 0,39, além de somar duas assistências a mais que o atacante do Tricolor de Aço.

Yuri Alberto celebrando gol | Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

A dupla está em terceiro na lista de artilheiros do brasil até então. Confira a lista:

- Germán Cano (Fluminense) e Guilherme (Santos) - dez gols;

- Hulk (Atlético-MG) - oito gols;

- Lucho Rodríguez (Bahia), Yuri Alberto (Corinthians), Janderson (Vitória), Lucero (Fortaleza), Braithwaite (Grêmio) e Vegetti (Vasco) - sete gols;