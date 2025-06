Campeã olímpica é afastada do boxe após boatos sobre ser trans

Imane Khelif - Foto: AFP

A World Boxing, entidade que assumiu o comando do boxe olímpico no início de 2024, deu um passo controverso ao anunciar uma política que obriga atletas a realizarem testes genéticos para confirmar o gênero. A mudança, que afeta diretamente a argelina Imane Khelif, campeã olímpica em Paris 2024, gerou repercussão nas redes sociais

Imane Khelif, que viralizou nos Jogos de Paris, foi alvo de boatos sobre ser uma mulher transgênero. A própria entidade reconheceu que ela foi vítima de fake news, mas mesmo assim determinou sua suspensão preventiva.

Segundo a nova regra, qualquer atleta com o gênero formalmente contestado será automaticamente afastado das competições organizadas pela World Boxing até realizar o exame genético. Com isso, a argelina está fora da Copa do Mundo de Eindhoven, marcada entre os dias 5 e 10 de junho.

"Esta decisão reflete preocupações com a segurança e o bem-estar de todos os pugilistas, incluindo Imane Khelif, e visa proteger a saúde mental e física de todos os participantes face a algumas das reações que foram expressas em relação à potencial participação da boxeadora na Copa do Mundo de Eindhoven", diz a World Boxing em comunicado.

A partir de agora, dessa maneira, todos os boxeadores maiores de 18 anos terão que passar por esse tipo de verificação para participar de competições oficiais.