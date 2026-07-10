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Campeão brasileiro de muay thai morre em acidente na Bahia

Baiano, Renato Costa também atuava como professor e integrava a Confederação Brasileira

Luiza Nascimento
Por
Renato Costa Santos
Renato Costa Santos - Foto: Reprodução

Renato Costa Santos, de 20 anos, campeão brasileiro e baiano de muay thai, morreu em um grave acidente de trânsito nesta quinta-feira, 9, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

O caso ocorreu na Avenida Juracy Magalhães, onde, ao pilotar uma moto, ele tentou ultrapassar um caminhão. Durante a manobra, o jovem perdeu o equilíbrio, bateu na lateral do veículo e, em seguida, atingiu um poste.

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Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que 1ª Delegacia Territorial (DT/Vitória da Conquista) investiga as causas do acidente. Guias para remoção e perícia foram expedidas e diligências e oitivas são realizadas para o esclarecimento dos fatos.

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Quem era Renato Costa?

Natural de Vitória da Conquista, Renato Costa iniciou a trajetória no Muay Thai aos 12 anos de idade. Integrante da Confederação Brasileira de Muay Thai/Boxe Tailandês, Renato integrava a escola de artes marciais, X-treme Fight, onde atuava como professor.

Ele construiu uma promissora carreira, acumulando três lutas no currículo amador e demonstrando um futuro brilhante no esporte.

Em ascensão na carreira, apenas neste ano ele foi campeão em duas competições importantes:

  • Campeonato Brasileiro de Muay Thai 2026
  • Campeonato Brasileiro de Muay Thai 2026

O jovem se preparava para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Muay Thai, marcado para fevereiro do próximo ano, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Nas redes sociais, ele compartilhava vídeos da rotina como atleta e professor.

Instituições lamentam

A escola X-treme Fight, lamentou a morte de Renato, através de uma publicação nas redes sociais.

"Hoje não perdemos só um atleta, nem só um professor, perdemos um membro da família. A família Xtreme está de luto e agradecida por você fazer parte dela, você se vai mas seu legado fica", disse o texto.

A Confederação Brasileira de Muay Thai/Boxe Tailandês também prestou solidariedade ao falecimento do atleta.

"Era reconhecido por seu talento, dedicação e paixão pelas artes marciais [...] Que Deus conforte o coração de seus familiares, amigos e companheiros de equipe. Seu legado permanecerá vivo na história do Muay Thai baiano", disse a entidade em trecho.

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acidente de trânsito Bahia esporte

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