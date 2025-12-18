Menu
TÊNIS DE MESA

Campeões da BA e ES se enfrentam no Clube dos Tenistas da Bahia

Com 120 inscritos, torneio em Salvador reúne elite do tênis de mesa da Bahia e do Espírito Santo

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

18/12/2025 - 11:13 h | Atualizada em 20/12/2025 - 11:11
Imagem ilustrativa da imagem Campeões da BA e ES se enfrentam no Clube dos Tenistas da Bahia
-

O OPEN CTB, que acontecerá no dia 20 de dezembro, no Clube Campomar, em Salvador, confirmou a presença de grandes nomes do tênis de mesa brasileiro. O torneio passa a ser oficialmente uma competição interestadual, destacando o confronto entre atletas da Bahia e do Espírito Santo, com a participação de aproximadamente 120 mesatenistas.

Cenário para competição de Tênis de Mesa
Cenário para competição de Tênis de Mesa | Foto: Wallace Teixeira/FVimagem/CBTM

O campeão capixaba Leandro Rossini, um dos nomes mais vitoriosos do Espírito Santo, e o campeão adulto capixaba Thiago Farias, atleta de alto nível e presença constante nos pódios regionais, chegam a Salvador para enfrentar o tricampeão baiano Iuki Alves, principal representante da nova geração mesatenista da Bahia.

atleta Uesley Neri
atleta Uesley Neri | Foto: Divulgação

O duelo entre Rossini, Thiago Farias e Iuki Alves eleva o nível técnico da competição e consolida o OPEN CTB como um evento de destaque no calendário esportivo do Nordeste, promovendo integração regional e a valorização do tênis de mesa de alto nível.

Heptacampeã baiana Gabriela Santiago
Heptacampeã baiana Gabriela Santiago | Foto: Divulgação

Realizado pelo Clube dos Tenistas da Bahia (CTB), o evento reúne atletas de diversas cidades baianas e capixabas. O torneio mantém o formato aberto, permitindo a participação de competidores de diferentes níveis, desde o iniciante ao profissional.

As disputas ocorrerão no Clube Campomar, localizado no bairro de Jaguaribe, em Salvador. A abertura será às 7h e os jogos terão início às 8h, com programação estendida até as 20h, reforçando a estrutura e a organização profissional do tênis de mesa na Bahia.

