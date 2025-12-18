ESPORTES
Primeiro adversário do Vitória na Série A anuncia treinador de Copa do Mundo
Além da Copa do Mundo, o técnico já comandou dois clubes no Brasil
O Clube do Remo anunciou, nesta quinta-feira, 18, seu novo treinador para o Brasileirão de 2026. A revelação do treinador foi feita por meio das redes sociais do clube.
Juan Carlos Osório, de 64 anos de idade, foi o escolhido para comandar o Leão Azul para a próxima temporada. O colombiano já participou de uma Copa do Mundo a comando do México, além de treinar tanto o São Paulo quanto o Althetico Paranaense.
Seu último trabalho foi no futebol mexicano a comando do Tijuana.
No anúncio o Remo disse, Que seja uma trajetória vitoriosa. Bem-vindo, professor!”
O clube informou que vem finalizando a logística e a organização do cronograma de trabalho para o novo treinador.
