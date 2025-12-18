Menu
ESPORTES
ESPORTES

Primeiro adversário do Vitória na Série A anuncia treinador de Copa do Mundo

Além da Copa do Mundo, o técnico já comandou dois clubes no Brasil

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

18/12/2025 - 11:10 h
Remo anuncia novo treinador
Remo anuncia novo treinador -

O Clube do Remo anunciou, nesta quinta-feira, 18, seu novo treinador para o Brasileirão de 2026. A revelação do treinador foi feita por meio das redes sociais do clube.

Juan Carlos Osório, de 64 anos de idade, foi o escolhido para comandar o Leão Azul para a próxima temporada. O colombiano já participou de uma Copa do Mundo a comando do México, além de treinar tanto o São Paulo quanto o Althetico Paranaense.

Leia Também:

Dorival avalia jogo ruim do Corinthians na final da Copa do Brasil
Atacante Renato Kayzer faz balanço de 2025 e projeta evolução em 2026
ATP muda regra para calor extremo e poderá suspender jogos; entenda
Ex-Vitória nega acerto com clube rebaixado à Série B do Brasileirão

Seu último trabalho foi no futebol mexicano a comando do Tijuana.

No anúncio o Remo disse, Que seja uma trajetória vitoriosa. Bem-vindo, professor!”

O clube informou que vem finalizando a logística e a organização do cronograma de trabalho para o novo treinador.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Clube do Remo (@clubedoremo)

