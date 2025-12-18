Menu
COPA DO BRASIL

Dorival avalia jogo ruim do Corinthians na final da Copa do Brasil

Após empate sem gols na ida, rivais decidem o título no Maracanã

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

18/12/2025 - 9:36 h
Yuri Alberto após ataque do Corinthians
Yuri Alberto após ataque do Corinthians -

No jogo de ida da final da Copa do Brasil, realizado nesta quarta-feira, 17, entre Corinthians e Vasco, a partida não teve muitas emoções e terminou com o placar de 0 a 0. Com o resultado, a decisão será definida no Maracanã, no dia 21 de dezembro.

Mosaico do Corinthians x Vasco
Mosaico do Corinthians x Vasco | Foto: Danilo Fernandes / Meu Timão

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico do Corinthians admitiu que o time atuou abaixo do esperado, classificando a exibição como “uma partida feia de se ver”.

“Nossa equipe sentiu muito o jogo hoje; tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto. Não conseguimos encontrar espaços na nossa criação, em um jogo diferente da maioria das partidas que fizemos"
Dorival Júnior - Técnico do Corinthians

Apesar do desempenho abaixo no primeiro tempo, Dorival voltou do intervalo com o mesmo time, realizando as primeiras substituições aos 5 minutos da etapa final, quando sacou Maycon e Carrillo para as entradas de Raniele e Garro, respectivamente.

O técnico ainda justificou as demais alterações feitas no decorrer do segundo tempo, especialmente a saída de Memphis Depay aos 38 minutos. O jogador demonstrou insatisfação ao ser substituído, mas o treinador explicou os motivos:

Memphis Depay disputando a bola contra o Vasco
Memphis Depay disputando a bola contra o Vasco | Foto: Danilo Fernandes / Meu Timão

"Vamos lá: o Memphis ficou dois dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então, está explicada a alteração. O Memphis foi substituído faltando dez minutos para o fim do jogo pensando em evitar um desgaste ainda maior. Tem hora que você precisa pensar um pouquinho à frente; se ele sofre uma lesão, não o teríamos no domingo. Ele terá 90 minutos para nos ajudar no domingo" completou.

O jogo de volta da final da Copa do Brasil será no domingo, 21 de dezembro, no Maracanã. O time que levantar a taça se classificará diretamente para a Copa Libertadores; já o vice-campeão garantirá vaga na Copa Sul-Americana.

x