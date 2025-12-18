COPA DO BRASIL
Dorival avalia jogo ruim do Corinthians na final da Copa do Brasil
Após empate sem gols na ida, rivais decidem o título no Maracanã
Por Valdomiro Neto
No jogo de ida da final da Copa do Brasil, realizado nesta quarta-feira, 17, entre Corinthians e Vasco, a partida não teve muitas emoções e terminou com o placar de 0 a 0. Com o resultado, a decisão será definida no Maracanã, no dia 21 de dezembro.
Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico do Corinthians admitiu que o time atuou abaixo do esperado, classificando a exibição como “uma partida feia de se ver”.
“Nossa equipe sentiu muito o jogo hoje; tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto. Não conseguimos encontrar espaços na nossa criação, em um jogo diferente da maioria das partidas que fizemos"
Apesar do desempenho abaixo no primeiro tempo, Dorival voltou do intervalo com o mesmo time, realizando as primeiras substituições aos 5 minutos da etapa final, quando sacou Maycon e Carrillo para as entradas de Raniele e Garro, respectivamente.
O técnico ainda justificou as demais alterações feitas no decorrer do segundo tempo, especialmente a saída de Memphis Depay aos 38 minutos. O jogador demonstrou insatisfação ao ser substituído, mas o treinador explicou os motivos:
"Vamos lá: o Memphis ficou dois dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então, está explicada a alteração. O Memphis foi substituído faltando dez minutos para o fim do jogo pensando em evitar um desgaste ainda maior. Tem hora que você precisa pensar um pouquinho à frente; se ele sofre uma lesão, não o teríamos no domingo. Ele terá 90 minutos para nos ajudar no domingo" completou.
O jogo de volta da final da Copa do Brasil será no domingo, 21 de dezembro, no Maracanã. O time que levantar a taça se classificará diretamente para a Copa Libertadores; já o vice-campeão garantirá vaga na Copa Sul-Americana.
